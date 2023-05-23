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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 11:55 | Обновлено 23 мая 2023, 11:56
770
2

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мне в Динамо импонирует только Бенито»

Известный тренер раскритиковал Луческу и его подопечных

23 мая 2023, 11:55 | Обновлено 23 мая 2023, 11:56
770
2
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Мне в Динамо импонирует только Бенито»
ФК Динамо Киев. Бенито

Легендарный украинский тренер Виталий Кварцяный поделился мнением о провальном сезоне киевского «Динамо» и назвал лучшего игрока в нынешнем составе «бело-синих».

«Личностей у «Динамо» сейчас нет после ухода Цыганкова. Мне в киевской команде импонирует только Бенито. Он хорошо вписался и в какой-то мере компенсировал уход Виктора. От Бенито исходит угроза – он играет нестандартно и остро.

В «Динамо» сейчас нет конструктивной командной игры на атаку. Луческу что, забыл, как его команды играли раньше? Не надо думать, что украинские футболисты хуже бразильских.

Многие игроки «Динамо» достигли своего потолка в развитии, но без них киевляне будут играть еще слабее. Могу сказать, что в УПЛ нет сейчас футболистов, которые смогут заиграть в топ-10 командах чемпионата Англии, кроме Артема Довбика», - сказал Кварцяный.

В этом сезоне 24-летний Бенито в составе киевлян провел 10 матчей, в которых забил один мяч и сделал два ассиста.

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Виталий Кварцяный Мирча Луческу Динамо Киев Бенито
Источник FanDay
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А Буяльский и Бущан?
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