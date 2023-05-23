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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 11:40 |
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0

Голкипер Зари: «Волнения перед игрой с Шахтером нет»

Александр Сапутин – о предстоящем поединке

23 мая 2023, 11:40 |
151
0
Голкипер Зари: «Волнения перед игрой с Шахтером нет»
UA-Футбол/Автор - Алина Ерофеева. Александр Сапутин

19-летний голкипер «Зари» Александр Сапутин поделился ожиданиями от матча 28-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

– В среду у «Зари» будет бой с «Шахтером» за Лигу чемпионов или за золотые медали?
– Будет такая же игра, как и сегодня (в субботу с «Ингульцом» - прим). Мы должны побеждать в среду.

– Волнение перед матчем с «горняками» есть?
– Нет. Я верю в себя и в нашу команду.

– Общаешься ли ты с кем-то из донецкой команды?
– Недавно виделся с Егором Назариной. Тепло пообщались с нашим бывшим футболистом, который в сентябре перешел в «Шахтер».

Матч 28-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер» состоится в среду, 24 мая. Начало в 17:00.

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Александр Сапутин Заря Луганск Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
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