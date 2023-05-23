Голкипер Зари: «Волнения перед игрой с Шахтером нет»
Александр Сапутин – о предстоящем поединке
19-летний голкипер «Зари» Александр Сапутин поделился ожиданиями от матча 28-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».
– В среду у «Зари» будет бой с «Шахтером» за Лигу чемпионов или за золотые медали?
– Будет такая же игра, как и сегодня (в субботу с «Ингульцом» - прим). Мы должны побеждать в среду.
– Волнение перед матчем с «горняками» есть?
– Нет. Я верю в себя и в нашу команду.
– Общаешься ли ты с кем-то из донецкой команды?
– Недавно виделся с Егором Назариной. Тепло пообщались с нашим бывшим футболистом, который в сентябре перешел в «Шахтер».
Матч 28-го тура УПЛ «Заря» – «Шахтер» состоится в среду, 24 мая. Начало в 17:00.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Молодежный Мундиаль пройдет в Аргентине с 20 мая по 11 июня
Боксеры получат на двоих примерно 7 млн долларов