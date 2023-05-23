Вратарь Зари: «На финише чемпионата каждая победа тяжелая»

19-летний голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

– Поздравления с победой. Знали, что будет такая тяжелая игра?

– Сейчас, на финише чемпионата, каждая победа тяжелая. Ясно, что мы хотим подняться вверх в турнирной таблице, а для этого во всех играх необходимо побеждать.

– Что ты можешь сказать об «Ингульце»?

– Очень хорошая, организованная команда. С ними было действительно сложно играть.

– Свой момент гости имели на старте второго тайма …

– После подачи с фланга в центр штрафной я понял, что не успею на перехват и остался в воротах. Соперник пробил с близкой дистанции, но я смог среагировать на этот удар.