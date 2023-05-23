Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вратарь Зари: «На финише чемпионата каждая победа тяжелая»
Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 08:17 | Обновлено 23 мая 2023, 08:40
89
0

Вратарь Зари: «На финише чемпионата каждая победа тяжелая»

Александр Сапутин – о матче с «Ингульцом»

23 мая 2023, 08:17 | Обновлено 23 мая 2023, 08:40
89
0
Вратарь Зари: «На финише чемпионата каждая победа тяжелая»
ФК Заря Луганск. Александр Сапутин

19-летний голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

– Поздравления с победой. Знали, что будет такая тяжелая игра?
– Сейчас, на финише чемпионата, каждая победа тяжелая. Ясно, что мы хотим подняться вверх в турнирной таблице, а для этого во всех играх необходимо побеждать.

– Что ты можешь сказать об «Ингульце»?
– Очень хорошая, организованная команда. С ними было действительно сложно играть.

– Свой момент гости имели на старте второго тайма …
– После подачи с фланга в центр штрафной я понял, что не успею на перехват и остался в воротах. Соперник пробил с близкой дистанции, но я смог среагировать на этот удар.

По теме:
Днепр-1 – Ворскла. Текстовая трансляция матча
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
Они сотворили сенсацию. Названы лучшие игрок и тренер 27-го тура УПЛ
Александр Сапутин Заря - Ингулец Заря Луганск Ингулец Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник Sportarena
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Бокс | 22 мая 2023, 07:50 6
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»

Пол Малиньяджи также удивлен оценками судей

Английский клуб-гранд начал переговоры по трансферу Неймара из ПСЖ
Футбол | 22 мая 2023, 22:46 6
Английский клуб-гранд начал переговоры по трансферу Неймара из ПСЖ
Английский клуб-гранд начал переговоры по трансферу Неймара из ПСЖ

«Манчестер Юнайтед» собирается заполучить бразильского форварда

Названы гонорары Ломаченко и Хейни за бой в Лас-Вегасе
Бокс | 22.05.2023, 13:54
Названы гонорары Ломаченко и Хейни за бой в Лас-Вегасе
Названы гонорары Ломаченко и Хейни за бой в Лас-Вегасе
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
Футбол | 22.05.2023, 13:30
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
10 футболистов, за которыми стоит следить на ЧМ-2023 U-20 в Аргентине
Ньюкасл сыграл вничью с Лестером. Сороки гарантировали себе путевку в ЛЧ
Футбол | 22.05.2023, 23:59
Ньюкасл сыграл вничью с Лестером. Сороки гарантировали себе путевку в ЛЧ
Ньюкасл сыграл вничью с Лестером. Сороки гарантировали себе путевку в ЛЧ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
Инсайдер: ФК Львов прекращает существование
22.05.2023, 12:53 12
Футбол
Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
Динамо предложило Барселоне подать заявку на участие в чемпионате россии
21.05.2023, 17:46 4
Футбол
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
Стала известна оценка Мудрика за матч с Манчестер Сити
22.05.2023, 05:25 5
Футбол
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
21.05.2023, 18:56 3
Бокс
ЛОМАЧЕНКО: «Хочу помогать Украине и моей Украинской православной церкви»
ЛОМАЧЕНКО: «Хочу помогать Украине и моей Украинской православной церкви»
21.05.2023, 08:23 38
Бокс
Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ
Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ
21.05.2023, 20:41
Футбол
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
Джефф МЕЙВЕЗЕР: «Все думали, что с Ломаченко покончено»
21.05.2023, 17:20 9
Бокс
Боб АРУМ: «Все были ошеломлены судейскими записками»
Боб АРУМ: «Все были ошеломлены судейскими записками»
21.05.2023, 11:43 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности