Вратарь Зари: «На финише чемпионата каждая победа тяжелая»
Александр Сапутин – о матче с «Ингульцом»
19-летний голкипер луганской «Зари» Александр Сапутин прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.
– Поздравления с победой. Знали, что будет такая тяжелая игра?
– Сейчас, на финише чемпионата, каждая победа тяжелая. Ясно, что мы хотим подняться вверх в турнирной таблице, а для этого во всех играх необходимо побеждать.
– Что ты можешь сказать об «Ингульце»?
– Очень хорошая, организованная команда. С ними было действительно сложно играть.
– Свой момент гости имели на старте второго тайма …
– После подачи с фланга в центр штрафной я понял, что не успею на перехват и остался в воротах. Соперник пробил с близкой дистанции, но я смог среагировать на этот удар.
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