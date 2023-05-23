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Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 10:56 | Обновлено 23 мая 2023, 11:41
551
0

Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Солидарен с Маркевичем, что Реброва ждут как мессию»

Известный тренер недоволен выбором тренера сборной Украины

23 мая 2023, 10:56 | Обновлено 23 мая 2023, 11:41
551
0
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Солидарен с Маркевичем, что Реброва ждут как мессию»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Легендарный бывший главный тренер «Волыни» Виталий Кварцяный считает, что в УАФ переоценивают Сергея Реброва, который является основным кандидатом на пост наставника национальной сборной Украины.

«Я полностью солидарен с Маркевичем в том, что Реброва ждут уже два года как мессию. Я Реброва уважаю, мы с ним в хороших отношениях, он прекрасный специалист, образованный, владеет иностранными языками, но в Украине есть достаточно квалифицированных тренеров.

Юрий Вернидуб говорил, что всегда мечтал поработать со сборной, но знает, что это никогда не произойдет. Почему у нас принято, что сборную должны тренировать только динамовцы?! Такое ощущение, что у нас президент страны или депутаты решают, кто будет главным тренером сборной.

Петраков показал, как надо работать со сборной Украины, но ему просто не повезло. Но Петраковых у нас в стране вагон, есть из кого выбирать. А у нас уже два года только о Реброве говорят.

Вы думаете, если бы Кварцяный тренировал «Динамо», то они хуже играли? Я уверен, что они играли бы лучше! Но мне этого не дано, как и Вернидубу с Григорчуком», – сказал Кварцяный.

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Источник FanDay
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