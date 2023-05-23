Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Самый недооцененный футболист Украины – Кочергин»

Бывший главный тренер луцкой Волыни Виталий Кварцяный считает, что украинский полузащитник польского Ракува Владислав Кочергин имеет все качества заиграть в топ-чемпионате.

«Самый недооцененный футболист Украины – Влад Кочергин! Он стал чемпионом Польши с Ракувом, забив восемь голов, в последнем матче отметившись дублем. У него есть квалификация и хладнокровие, хорошая скоростная техника, подвижность. У него на скорости рождается чувство гола, а это не всем дано.

Например, Малиновский – колотуха, под себя убрал и ударил с левой. Но в Марселе у него немного заглушились дальние удары, как это было в Аталанте. Кочергин же может на скорости обыграть и пробить издали с двух ног, а я приверженец дальних ударов.

Я слежу за чемпионатом Польши, и Ракув одна из самых сильных команд по физподготовке, что положительно сказывается на Кочергине. Могу сказать с уверенностью, что он высококлассный игрок международного уровня. У него немецко-испанско-французско-итальянско-английско-польский стиль!» - сказал Кварцяный.

В этом сезоне 27-летний хавбек в составе Ракува сыграл 44 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал три ассиста.