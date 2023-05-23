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Украина. Первая лига
23 мая 2023, 09:52 | Обновлено 23 мая 2023, 09:57
233
2

Тренер Карпат: «Красная карточка сломала нашу команду»

Андрей Сапуга – о разгромном поражении от ЛНЗ, из-за которого львовяне лишились шансов выйти в УПЛ

23 мая 2023, 09:52 | Обновлено 23 мая 2023, 09:57
233
2
Тренер Карпат: «Красная карточка сломала нашу команду»
ФК Карпаты Львов. Андрей Сапуга

Ассистент главного тренера львовских «Карпат» Андрей Сапуга прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (1:4) в матче предпоследнего тура Первой лиги Украины.

«Прежде всего я хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины, которые нас сейчас защищают и дают играть в футбол. Во-вторых, я хотел бы поздравить ЛНЗ с победой. Когда мы пропустили первый мяч в конце первого тайма, то преимущество уже было на стороне соперника. Мы начали раскрываться после перерыва и пропустили второй раз.

Впоследствии удалось отыграть один гол, но после этого Приймак получил вторую желтую карточку, мы остались вдесятером и преимуществом полностью завладел ЛНЗ. Красная карточка сломала нашу команду, потому что после того, как мы отыграли один мяч, было достаточно времени, чтобы сравнять счет и постараться выиграть этот матч», - сказал Сапуга.

После этого поражения львовский клуб де-факто лишился шансов на выход в УПЛ.

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Андрей Сапуга Карпаты Львов Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу ЛНЗ Черкассы
Источник ФК Карпаты Львов
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Перець
Судячи як кожний раз ви боротесь за виживання в упл на куй ви там потрібні з такою грою
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Vitaliy Shevchenko
Лол. Так ваших гравців зламали ще Кремінь U19 та Металург Зп. Фарт рано чи пізно мав завершитись (попередні результати були на ДИКОМУ фарті) А команду в цілому зламав фізрук Тлумак.
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