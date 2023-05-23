Тренер Карпат: «Красная карточка сломала нашу команду»
Андрей Сапуга – о разгромном поражении от ЛНЗ, из-за которого львовяне лишились шансов выйти в УПЛ
Ассистент главного тренера львовских «Карпат» Андрей Сапуга прокомментировал поражение от черкасского ЛНЗ (1:4) в матче предпоследнего тура Первой лиги Украины.
«Прежде всего я хочу поблагодарить Вооруженные Силы Украины, которые нас сейчас защищают и дают играть в футбол. Во-вторых, я хотел бы поздравить ЛНЗ с победой. Когда мы пропустили первый мяч в конце первого тайма, то преимущество уже было на стороне соперника. Мы начали раскрываться после перерыва и пропустили второй раз.
Впоследствии удалось отыграть один гол, но после этого Приймак получил вторую желтую карточку, мы остались вдесятером и преимуществом полностью завладел ЛНЗ. Красная карточка сломала нашу команду, потому что после того, как мы отыграли один мяч, было достаточно времени, чтобы сравнять счет и постараться выиграть этот матч», - сказал Сапуга.
После этого поражения львовский клуб де-факто лишился шансов на выход в УПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Горожане» не доиграют сезон до конца
В семье хавбека «Арсенала» будет пополнение