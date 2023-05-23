ДУЛУБ: «После матча с Кривбассом дали 24 часа, чтобы освободить гостиницу»

Бывший главный тренер ФК «Львов» Олег Дулуб рассказал подробности своего экстренного увольнения из клуба и о погашении перед ним задолженности по заработной плате.

«Сразу после игры с Кривбассом нам (Дулубу и его помощнику Александру Грановскому, – прим.) дали 24 часа за то, чтобы освободить гостиницу, где мы жили. И запретили даже попрощаться с командой и сотрудниками клуба.

На тот момент мы уже полтора года отработали в ФК Львов, и элементарно поблагодарить людей, с которыми мы прошли часть жизненного пути, было для нас важно. Но в этом отказали.

Нам обещали все заработанное выплатить в течение пяти дней, но прошло уже два месяца, а денег мы пока не видели. И, насколько понимаю, нас еще никто не увольнял, со всяком случае документов таких мы пока не видели», – сказал Дулуб.