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  4. ДУЛУБ: «После матча с Кривбассом дали 24 часа, чтобы освободить гостиницу»
Украина. Премьер лига
23 мая 2023, 09:33 | Обновлено 23 мая 2023, 09:47
1065
3

ДУЛУБ: «После матча с Кривбассом дали 24 часа, чтобы освободить гостиницу»

Белорусский тренер рассказал о задолженности ФК «Львов»

23 мая 2023, 09:33 | Обновлено 23 мая 2023, 09:47
1065
3
ДУЛУБ: «После матча с Кривбассом дали 24 часа, чтобы освободить гостиницу»
ФК Львов. Олег Дулуб

Бывший главный тренер ФК «Львов» Олег Дулуб рассказал подробности своего экстренного увольнения из клуба и о погашении перед ним задолженности по заработной плате.

«Сразу после игры с Кривбассом нам (Дулубу и его помощнику Александру Грановскому, – прим.) дали 24 часа за то, чтобы освободить гостиницу, где мы жили. И запретили даже попрощаться с командой и сотрудниками клуба.

На тот момент мы уже полтора года отработали в ФК Львов, и элементарно поблагодарить людей, с которыми мы прошли часть жизненного пути, было для нас важно. Но в этом отказали.

Нам обещали все заработанное выплатить в течение пяти дней, но прошло уже два месяца, а денег мы пока не видели. И, насколько понимаю, нас еще никто не увольнял, со всяком случае документов таких мы пока не видели», – сказал Дулуб.

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Олег Дулуб Львов Кривбасс Кривой Рог
Источник FanDay
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ФК Львов - позор украинского футбола!
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виталий жалыбин
ну так это мало или много я непонял я за 24 часа с львова успеваю в запорожье поездом доехать неговоря о вещах собрать
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