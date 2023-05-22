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22 мая 2023, 16:01 | Обновлено 22 мая 2023, 16:58
1859
3

Олег ДУЛУБ: «Чтобы так уволили, нужно убить или украсть»

Известный тренер – о своем увольнении из «Львова»

22 мая 2023, 16:01 | Обновлено 22 мая 2023, 16:58
1859
3
Олег ДУЛУБ: «Чтобы так уволили, нужно убить или украсть»
ФК Львов. Олег Дулуб

Бывший главный тренер «Львова» Олег Дулуб вспомнил о своем увольнении из клуба.

«Когда у меня нет информации и нет возможности ее получить, имеет смысл просто отпустить ситуацию. Увы, профессия тренера полна непредсказуемых поворотов. Существует понимание того, что для того, чтобы так уволили, ты должен либо кого-то убить, либо что-то украсть», - сказал Дулуб.

Напомним, накануне «Львов» проиграл «Руху» (0:2) и потерял шансы на сохранение прописки в УПЛ. Львовяне с 13 очками досрочно заняли последнее место в турнирной таблице.

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Источник FanDay
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Выталкиватель парашутистов
Все больше убеждаюсь в том, что подавляющее большинство футбольных клубов в Украине, существуют для отмывания преступных денег их президентами, а остальные - тупо зарабатывают деньги на сдаче игр или играя на контору,третьего не дано...
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+2
Remark
К  сожалению Олег попал в команду, где гнилющее руководство, вот прям на столько гнилое, что фекалии на их фоне - это цветки! Хорошо, что Олег адекватный человек и не судит всю Украину, его жителей, только по одному примеру связанным с ФК Львов! 
Просто позор! 
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+2
Gargantua
хозяину просто надоела игрушка.
с самого начала вокруг ФК крутилась групка аферистов, которые лили в уши хозяину брехню, что в Украине ФК можно сделать прибыльным бизнесом. Перепродавать бразильцев или своих воспитанников.
Он по началу верил.
А теперь больше не верит, вот проект и закрывается.
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+1
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