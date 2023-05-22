Олег ДУЛУБ: «Чтобы так уволили, нужно убить или украсть»

Бывший главный тренер «Львова» Олег Дулуб вспомнил о своем увольнении из клуба.

«Когда у меня нет информации и нет возможности ее получить, имеет смысл просто отпустить ситуацию. Увы, профессия тренера полна непредсказуемых поворотов. Существует понимание того, что для того, чтобы так уволили, ты должен либо кого-то убить, либо что-то украсть», - сказал Дулуб.

Напомним, накануне «Львов» проиграл «Руху» (0:2) и потерял шансы на сохранение прописки в УПЛ. Львовяне с 13 очками досрочно заняли последнее место в турнирной таблице.