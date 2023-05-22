Олег ДУЛУБ: «Чтобы так уволили, нужно убить или украсть»
Известный тренер – о своем увольнении из «Львова»
Бывший главный тренер «Львова» Олег Дулуб вспомнил о своем увольнении из клуба.
«Когда у меня нет информации и нет возможности ее получить, имеет смысл просто отпустить ситуацию. Увы, профессия тренера полна непредсказуемых поворотов. Существует понимание того, что для того, чтобы так уволили, ты должен либо кого-то убить, либо что-то украсть», - сказал Дулуб.
Напомним, накануне «Львов» проиграл «Руху» (0:2) и потерял шансы на сохранение прописки в УПЛ. Львовяне с 13 очками досрочно заняли последнее место в турнирной таблице.
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с самого начала вокруг ФК крутилась групка аферистов, которые лили в уши хозяину брехню, что в Украине ФК можно сделать прибыльным бизнесом. Перепродавать бразильцев или своих воспитанников.
Он по началу верил.
А теперь больше не верит, вот проект и закрывается.