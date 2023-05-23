Олег ДУЛУБ: «Львов продал за деньги больше игроков, чем Шахтер и Динамо»
Известный тренер рассекретил, сколько денег зимой заработал ФК Львов на продажах футболистов
Бывший главный тренер ФК «Львов» Олег Дулуб рассказал, сколько команда заработала на зимних исходящих трансферах четырех футболистов.
«Это стратегия ФК «Львов» – создавать футболистов и отдавать их в другие клубы за отступные. Летом от нас ушли лидеры ‒ Романчук, Довгий и Политыло. Еще в сентябре за 80 тыс. дол. в Кривбасс перешел защитник Владимир Якимец.
Зимой «Львов» заработал еще 720 тыс. дол. Это были трансферы вратаря Ильющенкова, полузащитников Крушинского и Бойко, нападающего Ныча. Вырученные 800 тыс. дол. – сумма, сопоставимая с годовым бюджетом. А по количеству игроков у нас продаж было даже больше, чем у «Шахтера» или «Динамо».
Зимой мы пригласили 14 новых игроков, особенно выделил бы Александра Рыбку, Алексея Дитятьева, Ивияна Свржняка, Лео и Александра Беляева. А окончательно новый состав сложился только дней за 10 до возобновления чемпионата. Но я думаю, что этот подбор игроков в конечном счете был посильнее летнего», - сказал Дулуб.
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