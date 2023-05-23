Олег ДУЛУБ: «Львов продал за деньги больше игроков, чем Шахтер и Динамо»

Бывший главный тренер ФК «Львов» Олег Дулуб рассказал, сколько команда заработала на зимних исходящих трансферах четырех футболистов.

«Это стратегия ФК «Львов» – создавать футболистов и отдавать их в другие клубы за отступные. Летом от нас ушли лидеры ‒ Романчук, Довгий и Политыло. Еще в сентябре за 80 тыс. дол. в Кривбасс перешел защитник Владимир Якимец.

Зимой «Львов» заработал еще 720 тыс. дол. Это были трансферы вратаря Ильющенкова, полузащитников Крушинского и Бойко, нападающего Ныча. Вырученные 800 тыс. дол. – сумма, сопоставимая с годовым бюджетом. А по количеству игроков у нас продаж было даже больше, чем у «Шахтера» или «Динамо».

Зимой мы пригласили 14 новых игроков, особенно выделил бы Александра Рыбку, Алексея Дитятьева, Ивияна Свржняка, Лео и Александра Беляева. А окончательно новый состав сложился только дней за 10 до возобновления чемпионата. Но я думаю, что этот подбор игроков в конечном счете был посильнее летнего», - сказал Дулуб.