ATP23 мая 2023, 04:02 |
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Турнир в Риме установил рекорд посещаемости
Зрители принесли организатором более 20 млн евро дохода
23 мая 2023, 04:02 |
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Встречи теннисного турнира в Риме за две недели посетили 298 138 человек. Это исторический рекорд посещаемости.
Такой показатель посещаемости позволил оргкомитету турнира заработать 22,5 млн евро.
В прошлом году Открытый чемпионат Италии посетили 235 469 зрителей, но он тогда продолжался восемь дней.
Напомним, в Риме в финале женского турнира играла украинка Ангелина Калинина. Она на отказе во втором сете уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.
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