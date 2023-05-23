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ATP
23 мая 2023, 04:02 |
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Турнир в Риме установил рекорд посещаемости

Зрители принесли организатором более 20 млн евро дохода

23 мая 2023, 04:02 |
76
0
Турнир в Риме установил рекорд посещаемости
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина (слева) и Елена Рыбакина

Встречи теннисного турнира в Риме за две недели посетили 298 138 человек. Это исторический рекорд посещаемости.

Такой показатель посещаемости позволил оргкомитету турнира заработать 22,5 млн евро.

В прошлом году Открытый чемпионат Италии посетили 235 469 зрителей, но он тогда продолжался восемь дней.

Напомним, в Риме в финале женского турнира играла украинка Ангелина Калинина. Она на отказе во втором сете уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

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ATP Рим WTA Рим Ангелина Калинина Елена Рыбакина
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