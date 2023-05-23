Турнир в Риме установил рекорд посещаемости

Встречи теннисного турнира в Риме за две недели посетили 298 138 человек. Это исторический рекорд посещаемости.

Такой показатель посещаемости позволил оргкомитету турнира заработать 22,5 млн евро.

В прошлом году Открытый чемпионат Италии посетили 235 469 зрителей, но он тогда продолжался восемь дней.

Напомним, в Риме в финале женского турнира играла украинка Ангелина Калинина. Она на отказе во втором сете уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.