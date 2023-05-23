Моуриньо отметился персональным тренерским антидостижением

В понедельник, 22 мая, в матче 36-го тура чемпионата Италии «Рома» сыграла дома вничью с «Салернитаной» – 2:2. Такой результат привел к тому, что у главного тренера «волков» Жозе Моуриньо впервые в тренерской карьере образовалась серия из шести матчей без побед в национальной лиге.

Римляне в последний раз побеждали в Серии А больше месяца назад – 16 апреля, когда дома разгромили «Удинезе» со счетом 3:0. Затем последовали поражение 1:3 от «Аталанты», ничьи с «Миланом» и «Монцей» (по 1:1), поражение 0:2 от «Интера» и вновь ничьи в играх с «Болонье» (0:0) и «Салернитаной» (2:2).

«Рома» в таблице итальянского чемпионата занимает шестое место, имея 60 очков после 36 матчей.

Напомним, римляне вышли в финал Лиги Европы, в котором 31 мая поборются за трофей с «Севильей».