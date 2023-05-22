Украина. Первая лига22 мая 2023, 23:41 | Обновлено 22 мая 2023, 23:48
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Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
Житомирский клуб лидирует в Первой лиге и гарантировал себе путевку в УПЛ
22 мая 2023, 23:41 | Обновлено 22 мая 2023, 23:48
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Футболисты житомирского «Полесья» получат солидные премиальные в случае победы в Первой лиге.
Премиальные от владельца клуба Геннадия Буткевича могут превышать несколько месячных зарплат игроков клуба.
Житомирский клуб лидирует в Первой лиге и досрочно гарантировал себе путевку в УПЛ.
В предпоследнем туре Первой лиги житомирская команда в матче лидеров сыграла вничью с «Оболонью» (1:1). Подопечные Юрия Калитвинцева перед заключительным туром опережают киевскую команду на одно очко.
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при таких вложениях они там должны были всех выносить