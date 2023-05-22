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  4. Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
Украина. Первая лига
22 мая 2023, 23:41 | Обновлено 22 мая 2023, 23:48
1165
5

Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье

Житомирский клуб лидирует в Первой лиге и гарантировал себе путевку в УПЛ

22 мая 2023, 23:41 | Обновлено 22 мая 2023, 23:48
1165
5
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
ФК Полесье. Геннадий Буткевич

Футболисты житомирского «Полесья» получат солидные премиальные в случае победы в Первой лиге.

Премиальные от владельца клуба Геннадия Буткевича могут превышать несколько месячных зарплат игроков клуба.

Житомирский клуб лидирует в Первой лиге и досрочно гарантировал себе путевку в УПЛ.

В предпоследнем туре Первой лиги житомирская команда в матче лидеров сыграла вничью с «Оболонью» (1:1). Подопечные Юрия Калитвинцева перед заключительным туром опережают киевскую команду на одно очко.

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чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Геннадий Буткевич Полесье Житомир премиальные Оболонь Киев Юрий Калитвинцев
Источник Sportarena
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Gargantua
я бы за такую игру вообще не премировал.
при таких вложениях они там должны были всех выносить
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Eugenii Skrypka
Смысл в первой лиге платить, это смешно. Верес 2...тут герои а дальше сосамба
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