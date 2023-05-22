Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье

Футболисты житомирского «Полесья» получат солидные премиальные в случае победы в Первой лиге.

Премиальные от владельца клуба Геннадия Буткевича могут превышать несколько месячных зарплат игроков клуба.

Житомирский клуб лидирует в Первой лиге и досрочно гарантировал себе путевку в УПЛ.

В предпоследнем туре Первой лиги житомирская команда в матче лидеров сыграла вничью с «Оболонью» (1:1). Подопечные Юрия Калитвинцева перед заключительным туром опережают киевскую команду на одно очко.