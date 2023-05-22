Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Они сотворили сенсацию. Названы лучшие игрок и тренер 27-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 23:27 | Обновлено 22 мая 2023, 23:48
484
0

Они сотворили сенсацию. Названы лучшие игрок и тренер 27-го тура УПЛ

Александр Бандура и Владимир Шаран с «Минаем» переиграли «Черноморец»

22 мая 2023, 23:27 | Обновлено 22 мая 2023, 23:48
484
0
Они сотворили сенсацию. Названы лучшие игрок и тренер 27-го тура УПЛ
УПЛ

Украинская Премьер-лига, опросив специалисты из экспертного совета, определила лучших футболиста и наставника 27-го тура УПЛ.

По итогам голосования победили вратарь «Миная» Александр Бандура и тренер закарпатской команды Владимир Шаран.

В 27-м туре УПЛ «Минай» одержал сенсационную победу в Одессе над «Черноморцем» со счетом 1:0.

В состав экспертного совета входят: Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.

По теме:
Щедрый Буткевич. Стало известно, какие премиальные получит Полесье
Перед игроками Львова не рассчитались за апрель, премиальные были один раз
Первая лига. Полесье и Оболонь расписали ничью
Александр Бандура Владимир Шаран Минай лучший игрок лучший тренер чемпионат Украины по футболу Черноморец Одесса Черноморец - Минай Украинская Премьер-лига
Источник УПЛ
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»
Бокс | 22 мая 2023, 10:49 1
Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»
Бывший чемпион мира: «Я тщательно пересмотрел бой, 8-4 в пользу Хейни»

Стив Каннингем уверен, что судьи не ошиблись

Заря согласовала с Маккаби выкуп контракта Герреро за 400 тысяч долларов
Футбол | 22 мая 2023, 20:02 2
Заря согласовала с Маккаби выкуп контракта Герреро за 400 тысяч долларов
Заря согласовала с Маккаби выкуп контракта Герреро за 400 тысяч долларов

Форвард подпишет с луганчанами долгосрочный контракт

Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Бокс | 22.05.2023, 07:50
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Бывший чемпион мира: «Никто не думает, что Хейни выиграл бой у Ломаченко»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Хочется поработать в Европе»
Футбол | 22.05.2023, 18:23
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Хочется поработать в Европе»
Александр ХАЦКЕВИЧ: «Хочется поработать в Европе»
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22.05.2023, 00:05
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10 поражений подряд. Стала известна первая команда, которая вылетела из УПЛ
10 поражений подряд. Стала известна первая команда, которая вылетела из УПЛ
21.05.2023, 19:18
Футбол
Это грабеж! Команда Ломаченко подаст апелляцию на результат боя с Хейни
Это грабеж! Команда Ломаченко подаст апелляцию на результат боя с Хейни
21.05.2023, 09:45 22
Бокс
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
ВИДЕО. Боб АРУМ – Ломаченко: «Извини, ты легко выиграл этот бой»
21.05.2023, 18:56 3
Бокс
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
21.05.2023, 06:25 13
Бокс
Арсенал с Зинченко установил антирекорд АПЛ, упустив чемпионство
Арсенал с Зинченко установил антирекорд АПЛ, упустив чемпионство
21.05.2023, 07:35 23
Футбол
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
22.05.2023, 00:40 7
Футбол
Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича
Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича
21.05.2023, 10:45 58
Футбол
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
Легендарный Пакьяо дал оценку бою Хейни – Ломаченко
22.05.2023, 16:54 8
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности