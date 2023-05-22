Украина. Премьер лига22 мая 2023, 23:27 | Обновлено 22 мая 2023, 23:48
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Они сотворили сенсацию. Названы лучшие игрок и тренер 27-го тура УПЛ
Александр Бандура и Владимир Шаран с «Минаем» переиграли «Черноморец»
22 мая 2023, 23:27 | Обновлено 22 мая 2023, 23:48
484
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Украинская Премьер-лига, опросив специалисты из экспертного совета, определила лучших футболиста и наставника 27-го тура УПЛ.
По итогам голосования победили вратарь «Миная» Александр Бандура и тренер закарпатской команды Владимир Шаран.
В 27-м туре УПЛ «Минай» одержал сенсационную победу в Одессе над «Черноморцем» со счетом 1:0.
В состав экспертного совета входят: Олег Венглинский, Иван Гецко, Сергей Нагорняк, Александр Сопко, Олег Федорчук, Анатолий Чанцев, Игорь Шуховцев, Степан Юрчишин, Игорь Яворский.
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