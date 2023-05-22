Расписание игр с участием украинских теннисистов на Ролан Гаррос на 23 мая

23 мая продолжатся матчи 1-го раунда отбора к основной сетке Открытого чемпионата Франции по теннису в одиночном разряде.

Во вторник на корты Парижа выйдут два представителя Украины.

Расписание матчей с участием украинских теннисистов

Ролан Гаррос 2023. Первый раунд квалификации

Корт №5. 2-й запуск (12:30*)

Алекс Болт (№374 АТР) – Алексей Крутых (№185 АТР)

Корт №15. 2-й запуск (12:30*)

Катинка фон Дайхманн (№393 WTA) – Дарья Снигур (№163 WTA)

*ориентировочное время начала по Киеву

22 мая свой первый матч в квалификации провела Даяна Ястремская. Украинка в двух сетах выиграла у Александры Игнатик (Каданцу).

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