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  4. Ястремская успешно стартовала в квалификации к Ролан Гаррос 2023
Ролан Гаррос
22 мая 2023, 20:58 | Обновлено 22 мая 2023, 21:01
1398
3

Ястремская успешно стартовала в квалификации к Ролан Гаррос 2023

Украинка в двух сетах обыграла Александру Игнатик (Каданцу)

22 мая 2023, 20:58 | Обновлено 22 мая 2023, 21:01
1398
3
Ястремская успешно стартовала в квалификации к Ролан Гаррос 2023
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 144) успешно начала выступления на Ролан Гаррос 2023.

В первом раунде отбора к Открытому чемпионату Франции украинка в двух сетах выиграла у Александры Игнатик (Каданцу) (WTA 260) из Румынии за 1 час и 45 минут.

Ролан Гаррос 2023. Первый раунд квалификации

Александра Игнатик (Каданцу) (Румыния) – Даяна Ястремская (Украина) – 5:7 3:6

В первой партии Даяна проигрывала 4:5 с брейком, но смогла выиграть 3 гейма подряд, 2 из которых были на приеме. Во второй партии украинка уступала 0:2 и висела на брейк-поинте в третьем гейме, однако вернулась в игру и выиграла матч.

Это была первая встреча девушек.

Во втором раунде квалификации Даяна сыграет с Сачией Викери (WTA 169) из США.

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Александра Игнатик (Каданцу) Даяна Ястремская Ролан Гаррос 2023
Источник Sport.ua
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Александр Ад
ну Даяся як завжди боролася з собою і на сей раз виграла,без подвійних,молодець
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+1
Александр Науменко
Cоболєва пройшла квал.
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