Ястремская успешно стартовала в квалификации к Ролан Гаррос 2023

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 144) успешно начала выступления на Ролан Гаррос 2023.

В первом раунде отбора к Открытому чемпионату Франции украинка в двух сетах выиграла у Александры Игнатик (Каданцу) (WTA 260) из Румынии за 1 час и 45 минут.

Ролан Гаррос 2023. Первый раунд квалификации

Александра Игнатик (Каданцу) (Румыния) – Даяна Ястремская (Украина) – 5:7 3:6

В первой партии Даяна проигрывала 4:5 с брейком, но смогла выиграть 3 гейма подряд, 2 из которых были на приеме. Во второй партии украинка уступала 0:2 и висела на брейк-поинте в третьем гейме, однако вернулась в игру и выиграла матч.

Это была первая встреча девушек.

Во втором раунде квалификации Даяна сыграет с Сачией Викери (WTA 169) из США.