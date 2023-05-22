Сергей РЕБРОВ: «Советую Барселоне не позорить себя»
Украинский тренер раскритиковал скандальное видео каталонцев
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров раскритиковал «Барселону» за скандальное видеообращение к российским болельщикам:
«Прошло уже некоторое время, а официальных комментариев или объяснений от «Барселоны» относительно безумного решения записать это видео пока нет.
Говорить спасибо своим международным болельщикам – это нормально, но благодарить своих болельщиков из россии, которые поддерживают не только ваш клуб, но и незаконное вторжение их государства в нашу страну, терроризма и убийства нашего мирного населения, включая детей, среди которых также очень много ваших сторонников – это, по вашему мнению, тоже нормально?
Алехандро Бальде и Серджи Роберто, которые по выражению их лиц были так счастливы принять участие в этом видео – советую вам и вашему клубу в следующий раз лучше проинформировать себя о том, в чем вы участвуете, а не позорить себя, как вы сделали здесь».
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а пресс служба конечно налажала