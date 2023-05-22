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  4. Сергей РЕБРОВ: «Советую Барселоне не позорить себя»
Испания
22 мая 2023, 22:06 |
2252
19

Сергей РЕБРОВ: «Советую Барселоне не позорить себя»

Украинский тренер раскритиковал скандальное видео каталонцев

22 мая 2023, 22:06 |
2252
19
Сергей РЕБРОВ: «Советую Барселоне не позорить себя»
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров раскритиковал «Барселону» за скандальное видеообращение к российским болельщикам:

«Прошло уже некоторое время, а официальных комментариев или объяснений от «Барселоны» относительно безумного решения записать это видео пока нет.

Говорить спасибо своим международным болельщикам – это нормально, но благодарить своих болельщиков из россии, которые поддерживают не только ваш клуб, но и незаконное вторжение их государства в нашу страну, терроризма и убийства нашего мирного населения, включая детей, среди которых также очень много ваших сторонников – это, по вашему мнению, тоже нормально?

Алехандро Бальде и Серджи Роберто, которые по выражению их лиц были так счастливы принять участие в этом видео – советую вам и вашему клубу в следующий раз лучше проинформировать себя о том, в чем вы участвуете, а не позорить себя, как вы сделали здесь».

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Сергей Ребров Барселона российско-украинская война
Источник Instagram
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Комментарии 19
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Zanregent
Ребров хочет в Барселону?! Я за!
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+2
GloryUkraine
Те, що Барса мовчить просто доказує їхню позицію. Каталонці-сепаратисти, яких фінансово підтримує пуйло. 
Торревьєха, Лорет-де-Мар -рашистські міста в Каталонії.  Торревьєху називають рашистською столицею Іспанії.
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+2
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Gargantua
футболисты эти они скорее всего про войну и не слышали ничего
а пресс служба конечно налажала
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-4
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