Манчестер Сити хочет перехватить Макаллистера у Ливерпуля
Хавбек «Брайтона» привлек внимание Пепа Гвардиолы
«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера, который уже ведет переговоры с «Ливерпулем». Об этом сообщают английские СМИ.
Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола считает Макаллистера идеальной заменой для Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы, который могут покинуть команду летом. Также в сферу интересов «Сити» входит 19-летний форвард «Брайтона» Хулио Энсисо.
Кроме Макаллистера, в шорт-листе «Манчестер Сити» на летнее трансферное окно присутствуют имена защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола и хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха.
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