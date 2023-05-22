Манчестер Сити хочет перехватить Макаллистера у Ливерпуля

«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера, который уже ведет переговоры с «Ливерпулем». Об этом сообщают английские СМИ.

Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола считает Макаллистера идеальной заменой для Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы, который могут покинуть команду летом. Также в сферу интересов «Сити» входит 19-летний форвард «Брайтона» Хулио Энсисо.

Кроме Макаллистера, в шорт-листе «Манчестер Сити» на летнее трансферное окно присутствуют имена защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола и хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха.