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Англия
22 мая 2023, 21:15 |
592
0

Манчестер Сити хочет перехватить Макаллистера у Ливерпуля

Хавбек «Брайтона» привлек внимание Пепа Гвардиолы

22 мая 2023, 21:15 |
592
0
Манчестер Сити хочет перехватить Макаллистера у Ливерпуля
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

«Манчестер Сити» включился в борьбу за полузащитника «Брайтона» Алексиса Макаллистера, который уже ведет переговоры с «Ливерпулем». Об этом сообщают английские СМИ.

Главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола считает Макаллистера идеальной заменой для Илкая Гюндогана и Бернарду Силвы, который могут покинуть команду летом. Также в сферу интересов «Сити» входит 19-летний форвард «Брайтона» Хулио Энсисо.

Кроме Макаллистера, в шорт-листе «Манчестер Сити» на летнее трансферное окно присутствуют имена защитника «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиола и хавбека «Баварии» Йозуа Киммиха.

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Алексис Макаллистер Брайтон Манчестер Сити Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ
Источник The Mirror
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