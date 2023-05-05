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  4. Макаллистер ведет переговоры с Ливерпулем
Англия
05 мая 2023, 16:32 |
417
0

Макаллистер ведет переговоры с Ливерпулем

Хавбек летом покинет «Брайтон»

05 мая 2023, 16:32 |
417
0
Макаллистер ведет переговоры с Ливерпулем
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер активно ведет переговоры с «Ливерпулем». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, полной договоренности по условиям личного контракта пока что нет. Переговоры продолжатся в ближайшие две недели. Ранее Макаллистер уже договорился с «Брайтоном» о том, что покинет клуб летом.

Также в чемпионе мира заинтересован «Манчестер Юнайтед», но работа клуба на трансферном рынке в подвешенном состоянии из-за возможной смены владельца.

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Алексис Макаллистер Ливерпуль Брайтон трансферы трансферы АПЛ
Источник Фабрицио Романо
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