Англия05 мая 2023, 16:32 |
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Макаллистер ведет переговоры с Ливерпулем
Хавбек летом покинет «Брайтон»
05 мая 2023, 16:32 |
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Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер активно ведет переговоры с «Ливерпулем». Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, полной договоренности по условиям личного контракта пока что нет. Переговоры продолжатся в ближайшие две недели. Ранее Макаллистер уже договорился с «Брайтоном» о том, что покинет клуб летом.
Также в чемпионе мира заинтересован «Манчестер Юнайтед», но работа клуба на трансферном рынке в подвешенном состоянии из-за возможной смены владельца.
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