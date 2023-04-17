Англия17 апреля 2023, 14:11 |
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Макаллистер точно покинет Брайтон летом
На хавбека претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»
17 апреля 2023, 14:11 |
495
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Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер и его окружение уверены в том, что хавбек покинет клуб летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, в окружении игрока надеются, что «Брайтон» отпустит игрока на ранних стадиях летнего трансферного окна. Сам хавбек сборной Аргентины готов до конца сезона выкладываться на все 100% в матчах за «Брайтон».
Главными претендентами на Макаллистера являются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Они начнут переговоры с игроком в ближайшее время.
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вже добряче вляпався - маю на увазі Енцо Фернандеса. А Брайтон дійсно хороша, молода, перспективна команда.