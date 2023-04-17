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  4. Макаллистер точно покинет Брайтон летом
Англия
17 апреля 2023, 14:11 |
495
2

Макаллистер точно покинет Брайтон летом

На хавбека претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед»

17 апреля 2023, 14:11 |
495
2
Макаллистер точно покинет Брайтон летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Полузащитник «Брайтона» Алексис Макаллистер и его окружение уверены в том, что хавбек покинет клуб летом. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, в окружении игрока надеются, что «Брайтон» отпустит игрока на ранних стадиях летнего трансферного окна. Сам хавбек сборной Аргентины готов до конца сезона выкладываться на все 100% в матчах за «Брайтон».

Главными претендентами на Макаллистера являются «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед». Они начнут переговоры с игроком в ближайшее время.

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Алексис Макаллистер Брайтон Ливерпуль Манчестер Юнайтед
Источник Фабрицио Романо
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Комментарии 2
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luceorius
 Не знаю, наскільки це обдумане рішення самого Макаллістера, але один з чемпіонів світу
вже добряче вляпався - маю на увазі Енцо Фернандеса. А Брайтон дійсно хороша, молода, перспективна команда.
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0
Andr88
В Брайтоне игроки один лучше другого Никто отсутствие Макалистера не заметит.Вот Энсисо это была бы потеря 
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-1
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