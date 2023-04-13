Челси и Ливерпуль сразятся за чемпиона мира 2022 года

Аргентинским полузащитником английского клуба «Брайтон» Алексисом Макаллистером заинтересовались лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

Оба топ-клуба АПЛ в переговорах относительно перехода 24-летнего игрока активизировались в последние недели. «Пенсионеры» намерены создать в центре поля связку из двух чемпионов мира 2022 года – Макаллистера с Энцо Фернандесом.

Алексис Макаллистер играет за «Брайтон» с 2020 года. Его контракт с «чайками» рассчитан до 2025 года.