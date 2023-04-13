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Англия
13 апреля 2023, 10:26 | Обновлено 13 апреля 2023, 11:52
948
0

Челси и Ливерпуль сразятся за чемпиона мира 2022 года

Спрос имеется на Макаллистера

13 апреля 2023, 10:26 | Обновлено 13 апреля 2023, 11:52
948
0
Челси и Ливерпуль сразятся за чемпиона мира 2022 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Алексис Макаллистер

Аргентинским полузащитником английского клуба «Брайтон» Алексисом Макаллистером заинтересовались лондонский «Челси» и «Ливерпуль».

Оба топ-клуба АПЛ в переговорах относительно перехода 24-летнего игрока активизировались в последние недели. «Пенсионеры» намерены создать в центре поля связку из двух чемпионов мира 2022 года – Макаллистера с Энцо Фернандесом.

Алексис Макаллистер играет за «Брайтон» с 2020 года. Его контракт с «чайками» рассчитан до 2025 года.

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Челси Ливерпуль Алексис Макаллистер
Источник Relevo
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