Денис КОЖАНОВ: «Хочу извиниться перед фанатами Карпат»

Капитан «Карпат» Денис Кожанов прокомментировал поражение 1:4 от ЛНЗ в Первой лиге, которое практически лишило команду шансов на выход в УПЛ:

«Трудно сейчас что-то говорить. Сегодня был, наверное, самый важный наш матч, а мы не сыграли так, как требовалось. Удаление не сломило нашу игру, но где-то повлияло на ход поединка. Наш забитый мяч добавил нам уверенности, однако мы пропустили много мячей и совершили немало ошибок, поэтому такой результат.

В первую очередь хочу извиниться перед нашими болельщиками. Мы провели два разных весенних круга. Если первую часть чемпионской группы мы сыграли хорошо, то я не могу сказать, что произошло во второй части. Мы будем разбираться в этом. Что касается болельщиков, то я прошу прощения у них. Наверное, мы не до конца настроились на эту игру».