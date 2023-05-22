Заря согласовала с Маккаби выкуп контракта Герреро за 400 тысяч долларов
Форвард подпишет с луганчанами долгосрочный контракт
Луганская «Заря» согласовала с «Маккаби» из Тель-Авива условия полноценного выкупа контракта центрфорварда Эдуардо Герреро, который ныне выступает за украинскую команду на правах аренды.
Приблизительная стоимость трансфера составляет 400 тысяч долларов. Кроме того, израильский клуб в будущем сможет рассчитывать на процент от последующей перепродажи футболиста.
Ожидается, что Герреро подпишет с «Зарей» контракт на четыре года с возможностью пролонгации еще на один сезон.
Ранее сообщалось, что опция выкупа, прописанная в контракте аренды Герреро для «Зари», составляет 500 тысяч евро.
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