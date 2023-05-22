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  4. Заря согласовала с Маккаби выкуп контракта Герреро за 400 тысяч долларов
Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 20:02 |
399
1

Заря согласовала с Маккаби выкуп контракта Герреро за 400 тысяч долларов

Форвард подпишет с луганчанами долгосрочный контракт

22 мая 2023, 20:02 |
399
1
Заря согласовала с Маккаби выкуп контракта Герреро за 400 тысяч долларов
ФК Заря. Эдуардо Герреро (справа)

Луганская «Заря» согласовала с «Маккаби» из Тель-Авива условия полноценного выкупа контракта центрфорварда Эдуардо Герреро, который ныне выступает за украинскую команду на правах аренды.

Приблизительная стоимость трансфера составляет 400 тысяч долларов. Кроме того, израильский клуб в будущем сможет рассчитывать на процент от последующей перепродажи футболиста.

Ожидается, что Герреро подпишет с «Зарей» контракт на четыре года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

Ранее сообщалось, что опция выкупа, прописанная в контракте аренды Герреро для «Зари», составляет 500 тысяч евро.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Маккаби Тель-Авив трансферы УПЛ трансферы
Источник ТаТоТаке
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