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  4. Заря планирует выкупить Герреро за 500 тысяч евро – СМИ
Украина. Премьер лига
09 мая 2023, 18:52 |
1057
3

Заря планирует выкупить Герреро за 500 тысяч евро – СМИ

Панамский форвард пришелся ко двору в луганской команде

09 мая 2023, 18:52 |
1057
3
Заря планирует выкупить Герреро за 500 тысяч евро – СМИ
ФК Заря. Эдуардо Герреро

«Заря», вероятно, воспользуется опцией выкупа, которая была гарантирована луганскому клубу при аренде у «Маккаби» из Тель-Авива 23-летнего форварда Эдуардо Герреро.

По информации израильских источников, оговоренная сумма выкупа контракта футболиста составляет 500 тысяч евро.

Кроме того, «Заря» и «Маккаби» заранее договорились, что часть экономических прав на игрока израильский клуб оставит за собой, что позволит ему дополнительно заработать в том случае, если луганчане смогут перепродать Герреро.

Если «Заря» не сможет или не захочет воспользоваться опцией выкупа, то «Маккаби» планирует запрашивать у потенциального покупателя Герреро большую, нежели 500 тысяч евро, сумму.

Напомним, «Заря» арендовала Герреро в феврале до конца сезона-2022/23. С тех пор в 8 поединках УПЛ панамец забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Маккаби Тель-Авив трансферы УПЛ трансферы
Источник Maariv
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Комментарии 3
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Stanislav Matusevych
Невже ми нарешті викуповуємо нормального закордонного гравця після вдалої оренди?
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+5
Springfield
Хорошая замена бывшим мопедам. Лишь бы потом не расслабился.
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0
BUROSTAVOK
Так це дуже круто!!!Я думаю,що Дінама викупить довбіка і получить другого супрягу)))А може і беседіна вікупіт )))
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-5
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