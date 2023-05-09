Заря планирует выкупить Герреро за 500 тысяч евро – СМИ

«Заря», вероятно, воспользуется опцией выкупа, которая была гарантирована луганскому клубу при аренде у «Маккаби» из Тель-Авива 23-летнего форварда Эдуардо Герреро.

По информации израильских источников, оговоренная сумма выкупа контракта футболиста составляет 500 тысяч евро.

Кроме того, «Заря» и «Маккаби» заранее договорились, что часть экономических прав на игрока израильский клуб оставит за собой, что позволит ему дополнительно заработать в том случае, если луганчане смогут перепродать Герреро.

Если «Заря» не сможет или не захочет воспользоваться опцией выкупа, то «Маккаби» планирует запрашивать у потенциального покупателя Герреро большую, нежели 500 тысяч евро, сумму.

Напомним, «Заря» арендовала Герреро в феврале до конца сезона-2022/23. С тех пор в 8 поединках УПЛ панамец забил 4 мяча и отдал 4 результативные передачи.