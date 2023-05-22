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Англия
22 мая 2023, 16:20 | Обновлено 22 мая 2023, 16:33
789
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Ассист Малиновского, незасчитанный гол Цыганкова, Забарный против МЮ

Как украинцы сыграли в топ-чемпионатах

22 мая 2023, 16:20 | Обновлено 22 мая 2023, 16:33
789
0
Ассист Малиновского, незасчитанный гол Цыганкова, Забарный против МЮ
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный против Джейдона Санчо

Блогер Sport.ua Сергей Тищенко рассказывает, как украинцы проявили себя в ведущих европейских чемпионатах.

На выходных прошел тур в ведущих чемпионатах Европы. Подводим итоги для наших соотечественников из топ-лиг.

Цыганков не спас Жирону от пропущенного мяча

«Жирона» дома уступила «Вильярреалу» – 1:2.

Гости быстро повели в счете после стремительной контратаки. Каталонцы ответили забитым мячом Давида Лопеса после стандарта. Уже в добавленное к матчу время Жерар Морено принес победу «желтой субмарине».

Виктор Цыганков вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Игрок сборной Украины вышел во втором матче подряд не на правый фланг, а в середину поля, ближе к нападающему.

Цыганков не был особо заметен на протяжении матча. Далеко не всегда выполнял привычные стандарты. В середине второго тайма Виктор обыгрался в стеночку в штрафной с Кристианом Стуани, после чего «проткнул» Пепе Рейну. Проблема в том, что уругвайский форвард был в явном положении вне игры. Помощь ВАР здесь не требовалась.

Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков в окружении игроков Вильярреала

Уже в компенсированное время Цыганков выполнил стандарт на ворота «Вильярреала». Мяч без проблем забрал Рейна и сразу же начал контратаку. Николас Джексон протянул мяч до угла штрафной «Жироны» и сделал поперечную передачу на Морено, который в одно касание поразил пустые ворота. После выполнения стандарта Цыганков оказался в роли центрального защитника (центральные защитники пошли вперед) и должен был страховать именно эту позицию. Морено забивал из-за спины как раз украинца. Виктору банально не хватило опыта и навыков сыграть в этой ситуации. Он потерял позицию, оставив нападающего «Вильярреала» в одиночестве.

После поражения «Жирона» опустилась на восьмое место. Отставание от зоны Лиги конференций – 2 очка.

Второй матч подряд Забарного

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный против Кристиана Эриксена

«Борнмут» дома минимально уступил «Манчестер Юнайтед» – 0:1.

Единственный гол в матче в начале игры забил игрок сборной Бразилии Каземиро.

Илья Забарный вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. Формально Каземиро забил из зоны украинского защитника. Но Забарный не должен был играть с бразильцем. Здесь больше ошибка партнера Ильи по центру защиты Маркоса Сенеси. Аргентинец не смог прервать передачу Кристиана Эриксена на Каземиро. Бразильский опорник, воспользовавшись касанием Сенеси, красиво через себя расстрелял ворота «Борнмута».

В середине второго тайма Забарный не смог заблокировать удар Ваута Вегорста из пределов штрафной. Повезло, что мяч попал во вратаря «Борнмута».

В целом, Илья провел достаточно хороший матч на фоне сильного соперника.

После поражения «Борнмут» занимает 15-е место и гарантировал себе сохранение прописки в АПЛ на следующий сезон.

Ассист Малиновского

«Марсель» в гостях уступил «Лиллю» – 1:2.

Гости выигрывали после первого тайма. Но команда Паулу Фонсеки смогла одержать волевую победу.

Руслан Малиновский вышел в стартовом составе и отыграл весь матч. В первом тайме украинец записал на свой счет ассист. Руслан отобрал мяч у соперника в середине поля, обыгрался с партнером и выдал разрезную передачу на Жонатана Клосса, реализовавшего выход на ворота соперников.

Во втором тайме – заработал две желтые карточки для соперников. Участвовал в атаке, когда Ченгиз Ундер мог забивать, но турецкий форвард не реализовал свой момент. В целом, украинский полузащитник был активен и может занести себе в актив матч в Лилле.

Несмотря на поражение, Марсель гарантировал себе выход в Лигу чемпионов в следующем сезоне. Команда Игора Тудора не опустится ниже третьего места этого сезона. Отставание от второго «Ланса» – 5 очков.

Мудрик вышел на замену

«Челси» в гостях проиграл чемпиону АПЛ «Манчестер Сити» – 0:1.

Единственный гол в матче хозяева забили в начале матча усилиями Хулиана Альвареса.


Getty Images/Global Images Ukraine. Михайл Мудрик против Кайла Уокера

Михаил Мудрик начал матч в запасе. Украинский вингер вступил в игру в середине второго тайма. Пытался усилить игру своей команды. Имел полумоменты. Сначала Мудрику не дал пробить по воротам Джон Стоунз, заблокировавший удар украинца из-за пределов штрафной. Затем в скоростной атаке Михаил имел свободное пространство, но сыграл слишком эгоистично и нанес неточный удар с неудобной позиции вместо паса на партнеров.

После поражения «Челси» находится на 12-м месте.

Зинченко выбыл до конца сезона

Виталий Миколенко не попал в заявку «Эвертона» из-за травмы на игру против «Вулверхэмптона» (1:1).

Александр Зинченко из-за травмы пропустил матч против «Ноттингем Форест» (0:1).

Эдуард Соболь из-за травмы носа не сыграл за «Страсбург» в матче против «Труа» (1:1).

Виктор Коваленко просидел весь матч в запасе «Специи» против «Лечче» (0:0).

Андрей Лунин провел на скамейке матч «Реала» против «Валенсии» (0:1).

Сергей ТИЩЕНКО

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статьи эксклюзив Виктор Цыганков Михаил Мудрик Руслан Малиновский Александр Зинченко Андрей Лунин Виктор Коваленко
Источник Sport.ua
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