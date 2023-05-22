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Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 16:21 | Обновлено 22 мая 2023, 16:33
844
0

Боль и Рамадани дебютировали в составе Динамо

Молодые игроки «бело-синих» поучаствовали в разгроме «Александрии»

22 мая 2023, 16:21 | Обновлено 22 мая 2023, 16:33
844
0
Боль и Рамадани дебютировали в составе Динамо
ФК Динамо Киев

Поединок 27 тура украинской Премьер-лиги «Александрия» – «Динамо» (1:5) отметился двумя дебютами в составе киевского клуба.

В конце игры впервые в составе основной команды «Динамо» в официальном матче на поле вышли два дебютанта.

На 82-й минуте на поле появился 19-летний полузащитник Решат Рамадани, а на 90-й минуте – 20-летний центральный защитник Антон Боль.

Напомним, Рамадани присоединился к «Динамо» в течение этого сезона, а Боль является воспитанником клуба.

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Антон Боль Решат Рамадани Александрия - Динамо Александрия Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Динамо Киев
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