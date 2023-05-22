Боль и Рамадани дебютировали в составе Динамо

Поединок 27 тура украинской Премьер-лиги «Александрия» – «Динамо» (1:5) отметился двумя дебютами в составе киевского клуба.

В конце игры впервые в составе основной команды «Динамо» в официальном матче на поле вышли два дебютанта.

На 82-й минуте на поле появился 19-летний полузащитник Решат Рамадани, а на 90-й минуте – 20-летний центральный защитник Антон Боль.

Напомним, Рамадани присоединился к «Динамо» в течение этого сезона, а Боль является воспитанником клуба.