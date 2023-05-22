Испания22 мая 2023, 15:40 | Обновлено 22 мая 2023, 15:58
126
0
Килиан МБАППЕ – Винисиусу: «Ты не один»
Форвард ПСЖ поддержал вингера «Реала»
22 мая 2023, 15:40 | Обновлено 22 мая 2023, 15:58
126
0
Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе выступил со словами поддержки в адрес бразильского футболиста мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.
«Ты не один. Мы с тобой и поддерживаем тебя», - написал Мбаппе в Instagram.
Напомним, в игре с «Валенсией» фанаты скандировали в адрес Винисиуса «обезьяна».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 мая 2023, 12:53 11
«Горожане» не доиграют сезон до конца
Футбол | 22 мая 2023, 05:25 4
Whoscored оценил игру украинца в 6,1 балла
Бокс | 22.05.2023, 09:40
Бокс | 21.05.2023, 17:20
Футбол | 22.05.2023, 13:54
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
21.05.2023, 21:55 10
21.05.2023, 01:15 27
21.05.2023, 20:41
21.05.2023, 10:45 58
21.05.2023, 09:45 22
21.05.2023, 23:30 2
21.05.2023, 12:38
21.05.2023, 18:56 3
а про великого тренера - КАМОН ПЛЕЙ,И ПРО МАЙОРА БЕЛЯША ЗНАЮТЬ ТОЛЬКО СТОРОЖИЛИ)))