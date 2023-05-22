Килиан МБАППЕ – Винисиусу: «Ты не один»

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе выступил со словами поддержки в адрес бразильского футболиста мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Ты не один. Мы с тобой и поддерживаем тебя», - написал Мбаппе в Instagram.

Напомним, в игре с «Валенсией» фанаты скандировали в адрес Винисиуса «обезьяна».