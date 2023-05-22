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  4. Килиан МБАППЕ – Винисиусу: «Ты не один»
Испания
22 мая 2023, 15:40 | Обновлено 22 мая 2023, 15:58
126
0

Килиан МБАППЕ – Винисиусу: «Ты не один»

Форвард ПСЖ поддержал вингера «Реала»

22 мая 2023, 15:40 | Обновлено 22 мая 2023, 15:58
126
0
Килиан МБАППЕ – Винисиусу: «Ты не один»
Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе выступил со словами поддержки в адрес бразильского футболиста мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Ты не один. Мы с тобой и поддерживаем тебя», - написал Мбаппе в Instagram.

Напомним, в игре с «Валенсией» фанаты скандировали в адрес Винисиуса «обезьяна».

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Источник Sport.ua
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BUROSTAVOK
У нас тоже совы есть))))
а про великого тренера - КАМОН ПЛЕЙ,И ПРО МАЙОРА БЕЛЯША ЗНАЮТЬ ТОЛЬКО СТОРОЖИЛИ)))
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