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Лига Европы
22 мая 2023, 14:41 | Обновлено 22 мая 2023, 14:58
874
2

Юрген КЛОПП: «Мы сделаем Лигу Европы нашим турниром»

Наставник «Ливерпуля» – о непопадании в топ-4 в АПЛ

22 мая 2023, 14:41 | Обновлено 22 мая 2023, 14:58
874
2
Юрген КЛОПП: «Мы сделаем Лигу Европы нашим турниром»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Астон Виллой» (1:1) в матче 37-го тура английской Премьер-лиги.

«Разочарование, как ни посмотри на этот результат. Мы устроили настоящую борьбу в погоне за зоной ЛЧ. Но соперники набрали больше очков. Мы хотели бы сделать гонку увлекательной еще в течение недели, но не смогли.

После игры спросил ребят, кто был очень, очень хорош сегодня на поле? Трудно было найти одного. Но характер, который мы показали, был хорошим. «Астон Вилла» имела проблемы во втором тайме, но не знала, что с ними делать.

Затягивание времени было просто вау. Мы видели, как в матче против «Севильи» болбои вообще уехали из страны. А в игре «Ромы» с «Байером» как долго мяч вообще бывал на поле? 10 компенсированных минут – это хорошо, но мы должны были получить еще 5 компенсированных минут до компенсированного времени. Все это делают. Мы видели во многих матчах этого сезона, это не имеет ничего общего с результатом против «Виллы», просто общая футбольная тема.

Мы сделаем Лигу Европы нашим турниром. Я не такой уж избалованный. То, что мы уже квалифицировались в Лигу Европы, невероятно со всеми командами вокруг нас. Это было очень тяжело, но мы справились. А когда-то было, когда мы долго не слышали гимн ЛЧ. Лига Европы для нас абсолютно хороший турнир. Посмотрим, что мы можем сделать там», - сказал Клопп.

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Юрген Клопп Ливерпуль Лига Европы Астон Вилла Ливерпуль - Астон Вилла Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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Комментарии 2
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BUROSTAVOK
Вон,Моур,в том году выиграл Лигу Конференций,в этом может выиграть Лигу Европы.
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CheMP
юморист
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