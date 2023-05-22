Сергей БУЛЕЦА: «Для нас сейчас каждая игра, как финал»

Полузащитник луганской «Зари» Сергей Булеца прокомментировал победу над «Ингульцом» (2:0) в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

— Поздравляем с важной победой. Трудно дались три очка?

— Для нас сейчас каждая игра, как финал. Думаю, что жара немного сказалась на нашем качестве игры. Полагаю, мы чуть неправильно накрывали игроков соперника и отсюда совершили много беговой работы.

— Почему при счете 1:0 долго не удавалось увеличить свое преимущество?

— Только после перерыва мы приспособились к игре соперника. После наших корректировок мы смогли увеличить счет.

— У тебя не екнуло сердце, когда Герреро и Антюх не забили голы, после выходов один в один с вратарем?

— Хочется, чтобы каждый такой момент реализовывали, но так не бывает.