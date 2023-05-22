Победы от Днепра-1 и Шахтера, разгром от Динамо, вылет Львова

Лидеры – «Шахтер» и «Днепр-1» – одержали синхронные победы. Над «Вересом» и «Колосом» соответственно. Причем не только с аналогичным счетом 2:1, но и со сложностями. Очередная победа от «Зари». В этот раз команда ван Леувена не заметила «Ингулец». После поражения в предыдущем туре от «Черноморца», «Динамо» покуражилось в матче против «Александрии» – крупная победа 5:1. В туре состоялось сразу два дерби: львовское и харьковское. Тур прошел без ничьих.

Пенальти тура

В матче против «Вереса» «Шахтер» заработал пенальти на ровном месте. Очень неудачно сыграл защитник ровенской команды Курко: в простом эпизоде он сыграл в мяч рукой. Не самым хитрым образом исполнял судейский приговор и Сикан: Когут без особых проблем смог парировать мяч.

Угловой тура

Классно разыграли угловой в игре против «Шахтера» футболисты «Вереса». Близниченко подал от углового флажка во вратарскую зону, где Вовченко сбросил мяч за пределы штрафной площади на Шарая. Владислав пробил сильно слету – без шансов для Трубина. Очень зрелищный момент.

Спасение тура

«Колос» сдерживал атаки «Днепра-1» до последних секунд игры: была ничья 1:1. Однако на четвертой компенсированной ко времени второго тайма минуте днепряне вырвали победу. Забитым мячом отличился центрбек Сарапий. Эдуард пришел в чужую штрафную площадь во время розыгрыша углового, и точным ударом головой отправил мяч в правый угол ворот Фесюна.

Цифра тура

Гол, забитый форвардом «Ворсклы» Степанюком в ворота «Кривбасса», оказался не только единственным в игре и победным, но и юбилейным. Этот мяч – пятисотый домашний гол полтавской команды в элитном дивизионе.

Забег тура

Единственный гол в матче «Черноморец» – «Минай» был забит после внушительного рейда левым флангом Гечева. Полузащитник «Миная» получил мяч от голкипера Бандуры еще на своей половине поле. Далее легионер из Молдовы на скорости протащил мяч к чужой штрафной площади, где под острым углом пробил по воротам. Мяч, задев Хадида, влетел в сетку.

Разгром тура

После поражения в предыдущем туре от «Черноморца», «Динамо» снова вернулось на победные «рельсы». В матче против крепкой «Александрии» киевляне забили сразу пять мячей, пропустив лишь единожды. Хотя первый тайм не весьма располагал к разгрому: гости выигрывали «лишь» 2:1. Но после перерыва динамовцы смогли забить трижды (один гол при непосредственной помощи защитника хозяев Логинова), тогда как подопечные Ротаня весь свой голевой задор оставили в раздевалке.



ФК Динамо

Ассист тура

Прекрасной передачей в игре против «Александрии» отличился динамовец Буяльский. Виталий «зачерпнул» мяч в штрафную площадь александрийцев, а Вивчаренко слету вогнал футбольный снаряд в угол ворот.

Гол тура

Назарий Русин проводит свой лучший сезон в УПЛ. В очередной раз свой высокий уровень форвард продемонстрировал в матче против «Ингульца». На 81-й минуте Назарий забил шикарный гол в ворота Билыка: с линии штрафной площади, практически без замаха, закрутил мяч в дальний угол.

Рекорд тура

После победы над «Ингульцом» в активе «Зари» теперь 61 очко. Это клубный рекорд по набранным за сезон баллам в истории нашего независимого чемпионата. А ведь до финиша сезона еще три тура.

Дерби тура

Сразу два дерби состоялось в рамках 27 тура: львовское и харьковское. Оба матча имели не только принципиальный, но и турнирный подтекст, ведь трое из четырех его участников продолжают борьбу за выживание. Интересно, что оба матча завершились с одинаковым счетом 2:0. «Львов», проиграв «Руху», уже официально может прощаться с УПЛ: выше последнего места «львы» не поднимутся. Вряд ли избежит расставания с Премьер-лигой и «Металлист», проигравший своим землякам.

Символическая сборная тура