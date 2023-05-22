Хавбек Кривбасса: «Создали больше моментов, но не удалось забить»
Владислав Семотюк – о поражении от «Ворсклы»
Полузащитник «Кривбасса» Владислав Семотюк прокомментировал поражение от полтавской «Ворсклы» (0:1) в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.
– Игра была более-менее ровной. Насколько досадно уступать при таких условиях?
– Считаю, она не была равной, мы больше владели инициативой. «Кривбасс» больше создавал моменты. К сожалению, не удалось забить. В следующих матчах мы это поправим и будем побеждать.
– Ты сменил на поле Сосу. И у тебя был хороший момент: удар издалека, но вратарь потянул…
– Да, досадно, что не удалось забить и помочь команде сравнять счет. Надеюсь, до конца чемпионата еще получу свой шанс и обязательно его использую.
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