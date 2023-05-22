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Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 12:59 | Обновлено 22 мая 2023, 13:23
107
0

ВИВЧАРЕНКО: «Нам хорошо удавались выходы из обороны, имели много моментов»

Защитник «Динамо» – о победе над «Александрией»

22 мая 2023, 12:59 | Обновлено 22 мая 2023, 13:23
107
0
ВИВЧАРЕНКО: «Нам хорошо удавались выходы из обороны, имели много моментов»
ФК Динамо Киев

Защитник киевского «Динамо» Константин Вивчаренко прокомментировал разгромную победу над «Александрией» (5:1) в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

– Выезды в «Александрию» всегда складываются непросто. Настраивались на сложное противостояние, особенно если учитывать, что наши команды соседствуют по турнирной таблице?
– В общем, мы настраиваемся по максимуму на каждую игру, независимо от соперника. Лично для меня это первый выездной матч с «Александрией», но действительно от ребят слышал, что здесь всегда непросто. Благо, сегодня удалось уверенно победить.

– На что в действиях соперника обращали внимание тренеры при подготовке к поединку?
– Прежде всего, на то, как команда играет через пас, не бьет необдуманно мяч вперед, а пытается комбинировать. Так что смотрели их матчи, хорошо разобрали – как итог, счет 5:1 в нашу пользу.

– Быстрый гол помог почувствовать легкость?
– Да, конечно. В общем, нам сегодня хорошо удавались выходы из обороны, имели много моментов, так что все довольны и игрой, и результатом.

– Шедевральный пас Буяльского и твой классный гол с лета – просто украшение сегодняшнего матча…
– Я увидел свободную зону, вбежал в нее, а Виталик заметил мое движение. Это уже второй его голевой пас на меня, хорошо, что мяч лег на ногу и попал в ворота.

– В этом сезоне осталось сыграть три матча. Какие задачи ставите перед собой, учитывая турнирное положение?
– В таблицу будем смотреть после последнего тура. А до этого будем выходить на каждую игру и стараться добиться максимального результата.

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Источник ФК Динамо Киев
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