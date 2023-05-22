Герта вылетела из Бундеслиги впервые за 10 лет

Берлинский клуб «Герта» покинул высший дивизион чемпионата Германии, где выступал с 2013 года.

В субботу в матче 33-го тура Бундеслиги «Герта» сыграла вничью с «Бохумом» (1:1).

За тур до окончания чемпионата у команды 26 очков, она занимает последнее, 18-е место. Отставание «Герты» от «Шальке», идущего на 16-м месте в зоне стыковых матчей, составляет 5 очков.

В последний раз «Герта» выступала во втором дивизионе в сезоне-2012/13.