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  4. Герта вылетела из Бундеслиги впервые за 10 лет
Германия
22 мая 2023, 12:34 | Обновлено 22 мая 2023, 12:51
267
1

Герта вылетела из Бундеслиги впервые за 10 лет

Берлинская команда понизилась в классе

22 мая 2023, 12:34 | Обновлено 22 мая 2023, 12:51
267
1
Герта вылетела из Бундеслиги впервые за 10 лет
Getty Images/Global Images Ukraine

Берлинский клуб «Герта» покинул высший дивизион чемпионата Германии, где выступал с 2013 года.

В субботу в матче 33-го тура Бундеслиги «Герта» сыграла вничью с «Бохумом» (1:1).

За тур до окончания чемпионата у команды 26 очков, она занимает последнее, 18-е место. Отставание «Герты» от «Шальке», идущего на 16-м месте в зоне стыковых матчей, составляет 5 очков.

В последний раз «Герта» выступала во втором дивизионе в сезоне-2012/13.

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Герта Бундеслига чемпионат Германии по футболу
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Vitaliy88
Нарешті сталося те, до чого йшло вже декілька сезонів. Чудова можливість почистити свої ряди не тільки серед гравців, а й керівництва яке довело до цього
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