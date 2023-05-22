Германия22 мая 2023, 12:34 | Обновлено 22 мая 2023, 12:51
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Герта вылетела из Бундеслиги впервые за 10 лет
Берлинская команда понизилась в классе
22 мая 2023, 12:34 | Обновлено 22 мая 2023, 12:51
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Берлинский клуб «Герта» покинул высший дивизион чемпионата Германии, где выступал с 2013 года.
В субботу в матче 33-го тура Бундеслиги «Герта» сыграла вничью с «Бохумом» (1:1).
За тур до окончания чемпионата у команды 26 очков, она занимает последнее, 18-е место. Отставание «Герты» от «Шальке», идущего на 16-м месте в зоне стыковых матчей, составляет 5 очков.
В последний раз «Герта» выступала во втором дивизионе в сезоне-2012/13.
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