Владислав КАБАЕВ: «Мы должны выигрывать в каждом матче»

Вингер «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал разгромную победу над «Александрией» (5:1) в выездном матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

— На табло счет 5:1. Можно ли сказать, что победа далась легко?

— Простых побед никогда не бывает. Хорошо, что забили мяч едва ли не с первого момента. Но я не скажу, что победа легкая. Это если человек не смотрел матч и посмотрит только на табло, то может так сказать. «Александрия» очень сильно изменила рисунок игры, если сравнить с тем, как она играла полгода-год назад. Там очень много молодых футболистов, виден рисунок игры. В общем, большой плюс им за это. Но мы приехали сюда за победой и ее одержали.

— Помог ли команде быстрый гол?

— Думаю, да. Любой команде поможет быстрый гол, ты себя комфортнее чувствуешь психологически, у тебя появляются новые силы. Возможно, забив первый и второй мячи, мы немножко расслабились, но ничего страшного, даже во время тревоги мы были уверены, что можем забить еще.

— Как повлиял на игру дождь?

— Погода менялась, честно говоря, очень сильно. То жара, то дождь... Сначала да, был дождь, но поле было очень высокого качества. Было очень тяжело бегать, такое впечатление, что я набрал пару килограммов. А так все было хорошо — это и не снег, и не какое-то болото. Все супер.

— Сразу после возобновления матча после тревоги случился твой прострел и автогол...

— Мы сыграли немножко проще, ждали ошибку соперника. Была обычная игровая ситуация.

— Какие у команды задачи на последние матчи сезона?

— Скажу банально: «Динамо» должно выигрывать в каждом матче. Так было, есть и будет. Поэтому в последних трех матчах надо сделать именно это.