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Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 12:19 | Обновлено 22 мая 2023, 12:27
189
0

Владислав КАБАЕВ: «Мы должны выигрывать в каждом матче»

Хавбек «Динамо» – о победе над «Александрией»

22 мая 2023, 12:19 | Обновлено 22 мая 2023, 12:27
189
0
Владислав КАБАЕВ: «Мы должны выигрывать в каждом матче»
ФК Динамо Киев. Владислав Кабаев

Вингер «Динамо» Владислав Кабаев прокомментировал разгромную победу над «Александрией» (5:1) в выездном матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

— На табло счет 5:1. Можно ли сказать, что победа далась легко?
— Простых побед никогда не бывает. Хорошо, что забили мяч едва ли не с первого момента. Но я не скажу, что победа легкая. Это если человек не смотрел матч и посмотрит только на табло, то может так сказать. «Александрия» очень сильно изменила рисунок игры, если сравнить с тем, как она играла полгода-год назад. Там очень много молодых футболистов, виден рисунок игры. В общем, большой плюс им за это. Но мы приехали сюда за победой и ее одержали.

— Помог ли команде быстрый гол?
— Думаю, да. Любой команде поможет быстрый гол, ты себя комфортнее чувствуешь психологически, у тебя появляются новые силы. Возможно, забив первый и второй мячи, мы немножко расслабились, но ничего страшного, даже во время тревоги мы были уверены, что можем забить еще.

— Как повлиял на игру дождь?
— Погода менялась, честно говоря, очень сильно. То жара, то дождь... Сначала да, был дождь, но поле было очень высокого качества. Было очень тяжело бегать, такое впечатление, что я набрал пару килограммов. А так все было хорошо — это и не снег, и не какое-то болото. Все супер.

— Сразу после возобновления матча после тревоги случился твой прострел и автогол...
— Мы сыграли немножко проще, ждали ошибку соперника. Была обычная игровая ситуация.

— Какие у команды задачи на последние матчи сезона?
— Скажу банально: «Динамо» должно выигрывать в каждом матче. Так было, есть и будет. Поэтому в последних трех матчах надо сделать именно это.

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Источник ФК Динамо Киев
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Перець
Судячи як провів сезон в Динамо сцяними тапками назад в Зорю
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