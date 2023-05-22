Сергей Симинин провел 200-й матч в УПЛ
35-летний защитник «Львова» «отличился» автоголом в юбилей
Матч с «Рухом» (0:2) стал 200-м для 35-летнего защитника «горожан» Сергея Симинина в чемпионатах Украины. 106 встреч он отыграл за «Волынь», 46 – за «Ворсклу», 29 – за «Верес», по 9 – за «Александрию» и «Львов», 1 – за «Зарю». На рубеж «200» Сергей вышел через 14 лет 202 дня после дебюта в элитном дивизионе, который который состоялся 1 ноября 2008 года в гостевом поединке «Зари», где начиналась его карьера, с «Шахтером» (1:3).
Любопытно, что все свои юбилейные матчи Симинин провел на чужих полях и во всех его команды потерпели поражение. А 200-й он ко всему прочему «украсил» автоголом.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Сергея Симинина в УПЛ
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Симинина
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
01.11.2008
|
Заря
|
Шахтер
|
1:3 (г)
|
50-й
|
12.08.2012
|
Волынь
|
Динамо
|
1:4 (г)
|
100-й
|
22.09.2014
|
Волынь
|
Динамо
|
1:4 (г)
|
150-й
|
05.11.2016
|
Ворскла
|
Карпаты
|
0:1 (г)
|
200-й
|
21.05.2023
|
Львов
|
Рух
|
0:2 (г)
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