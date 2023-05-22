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Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 12:08 | Обновлено 22 мая 2023, 12:11
166
0

Сергей Симинин провел 200-й матч в УПЛ

35-летний защитник «Львова» «отличился» автоголом в юбилей

22 мая 2023, 12:08 | Обновлено 22 мая 2023, 12:11
166
0
Сергей Симинин провел 200-й матч в УПЛ
ФК Львов. Сергей Симинин (слева)

Матч с «Рухом» (0:2) стал 200-м для 35-летнего защитника «горожан» Сергея Симинина в чемпионатах Украины. 106 встреч он отыграл за «Волынь», 46 – за «Ворсклу», 29 – за «Верес», по 9 – за «Александрию» и «Львов», 1 – за «Зарю». На рубеж «200» Сергей вышел через 14 лет 202 дня после дебюта в элитном дивизионе, который который состоялся 1 ноября 2008 года в гостевом поединке «Зари», где начиналась его карьера, с «Шахтером» (1:3).

Любопытно, что все свои юбилейные матчи Симинин провел на чужих полях и во всех его команды потерпели поражение. А 200-й он ко всему прочему «украсил» автоголом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Симинина в УПЛ

Матч

Дата

Клуб Симинина

Соперник

Счет

1-й

01.11.2008

Заря

Шахтер

1:3 (г)

50-й

12.08.2012

Волынь

Динамо

1:4 (г)

100-й

22.09.2014

Волынь

Динамо

1:4 (г)

150-й

05.11.2016

Ворскла

Карпаты

0:1 (г)

200-й

21.05.2023

Львов

Рух

0:2 (г)
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Источник Sport.ua
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