Сергей Симинин провел 200-й матч в УПЛ

Матч с «Рухом» (0:2) стал 200-м для 35-летнего защитника «горожан» Сергея Симинина в чемпионатах Украины. 106 встреч он отыграл за «Волынь», 46 – за «Ворсклу», 29 – за «Верес», по 9 – за «Александрию» и «Львов», 1 – за «Зарю». На рубеж «200» Сергей вышел через 14 лет 202 дня после дебюта в элитном дивизионе, который который состоялся 1 ноября 2008 года в гостевом поединке «Зари», где начиналась его карьера, с «Шахтером» (1:3).

Любопытно, что все свои юбилейные матчи Симинин провел на чужих полях и во всех его команды потерпели поражение. А 200-й он ко всему прочему «украсил» автоголом.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Сергея Симинина в УПЛ