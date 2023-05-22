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  4. Сергей ПАЛКИН: «Мы ожидаем, что Барселона признает свою ошибку»
Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 11:20 |
1670
0

Сергей ПАЛКИН: «Мы ожидаем, что Барселона признает свою ошибку»

Генеральный директор ФК «Шахтер» – о скандальном видео от каталонцев

22 мая 2023, 11:20 |
1670
0
Сергей ПАЛКИН: «Мы ожидаем, что Барселона признает свою ошибку»
ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор ФК «Шахтер» Сергей Палкин отреагировал на видео, записанное игроками ФК «Барселона» и размещенное в Telegram-канале официального вещателя Ла Лиги, со словами благодарности российским болельщикам за поддержку в сезоне.

«Украинский футбольный клуб «Шахтер» выражает свое возмущение по поводу распространенного видеообращения игроков «Барселоны» Алехандро Бальде и Сержи Роберто со словами благодарности футбольным болельщикам из россии.

Второй год на территории Украины продолжается кровавое военное вторжение со стороны российской федерации, которому нет оправдания. Жертвами этой войны стали тысячи украинцев, разрушены десятки городов, миллионы людей потеряли свои дома и стали беженцами. Весь мир объединился в поддержке Украины и украинского народа и осудил вторжение. Ежедневно мы делаем все, чтобы приблизить победу Украины и защитить европейские ценности свободы и демократии. Особую помощь Украине оказывает польский народ: в частности, свою солидарность с украинцами неоднократно демонстрировал капитан национальной сборной Польши и нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский.

И в это время мы видим, как футболисты одного из ведущих клубов мира, «Барселоны», обращаются к россиянам, выражая им свою благодарность и поддержку. Мы считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Мы должны помнить, что ни одна победа на футбольном поле не стоит жизни ребенка, никакие деньги, заработанные на футбольном рынке, не стоят разрушенных городов и искалеченных судеб людей.

Надеемся, ФК «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как россия, в это время абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем».

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Барселона чемпионат россии по футболу скандал Серхи Роберто российско-украинская война Алекс Бальде Шахтер Донецк Сергей Палкин
Источник ФК Шахтер Донецк
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