21.05.2023 16:00 – FT 3 : 1
Англия22 мая 2023, 09:52 | Обновлено 22 мая 2023, 10:22
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Брайтон – Саутгемптон – 3:1. Билет в еврокубки. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 37-го тура Английской Премьер-лиги
22 мая 2023, 09:52 | Обновлено 22 мая 2023, 10:22
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В матче 37-го тура АПЛ «Брайтон» переиграл «Саутгемптон» и впервые в истории круба обеспечил участие в еврокубках на следующий сезон.
На Лигу чемпионов подопечные Роберто Де Дзерби уже не претендуют, но могут попасть в Лигу Европы.
АПЛ. 37-й тур, 21 мая
«Брайтон» – «Саутгемптон» – 3:1
Голы: Фергюссон, 29, 40, Гросс, 69 – Эльюнусси, 58
События матча
69’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Саутгемптон).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Брайтон).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Брайтон).
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