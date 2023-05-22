В матче 37-го тура АПЛ «Брайтон» переиграл «Саутгемптон» и впервые в истории круба обеспечил участие в еврокубках на следующий сезон.

На Лигу чемпионов подопечные Роберто Де Дзерби уже не претендуют, но могут попасть в Лигу Европы.

АПЛ. 37-й тур, 21 мая

«Брайтон» – «Саутгемптон» – 3:1

Голы: Фергюссон, 29, 40, Гросс, 69 – Эльюнусси, 58