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Чемпионат Англии
Брайтон
21.05.2023 16:00 – FT 3 : 1
Саутгемптон
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
22 мая 2023, 09:52 | Обновлено 22 мая 2023, 10:22
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0

Брайтон – Саутгемптон – 3:1. Билет в еврокубки. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 37-го тура Английской Премьер-лиги

22 мая 2023, 09:52 | Обновлено 22 мая 2023, 10:22
275
0
Брайтон – Саутгемптон – 3:1. Билет в еврокубки. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 37-го тура АПЛ «Брайтон» переиграл «Саутгемптон» и впервые в истории круба обеспечил участие в еврокубках на следующий сезон.

На Лигу чемпионов подопечные Роберто Де Дзерби уже не претендуют, но могут попасть в Лигу Европы.

АПЛ. 37-й тур, 21 мая

«Брайтон» – «Саутгемптон» – 3:1
Голы: Фергюссон, 29, 40, Гросс, 69 – Эльюнусси, 58

События матча

69’
ГОЛ ! Мяч забил Паскаль Гросс (Брайтон).
58’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Эльюнусси (Саутгемптон).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Брайтон).
29’
ГОЛ ! Мяч забил Эван Фергюсон (Брайтон).
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Лига Европы чемпионат Англии по футболу Брайтон Английская Премьер-лига видео голов и обзор Саутгемптон
Источник Sport.ua
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