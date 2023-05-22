Рейтинг WTA. Калинина поднялась на 22 позиции, обновив личный рекорд

Две последние неделе женщины провели на кортах Рима, где в финале играла Ангелина Калинина. Благодаря этому достижению украинка поднялась на 22 позиции, солидно обновив личное достижение – 25-е место.

Победительница соревнований Елена Рыбакина из Казахстана впервые в карьере поднялась в топ-4, обойдя Каролина Гарсию и Кори Гауфф.

Топ-10 рейтинга WTA

Что касается других украинок, то после этих двух недель прогресс у всех наших представительниц из топ-500. Особенно стоит выделить Юлию Стародубцеву, которая довольно быстро подбирается к своей цели – сыграть в отборе US Open.

Украинки в рейтинге WTA

В парном рейтинге Людмила Киченок опустилась на одну строчку, но все равно остается в первой десятке. Костюк здесь 28-я, Надежда Киченок – 51-я.

Топ-10 парного рейтинга WTA

В Чемпионской гонке полуфиналистка Рима Вероника Кудеметова ворвалась в топ-8, потеснив Гауфф. Также ближе подобралась Алена Остапенко, она уже десятая.

Чемпионская гонка WTA

Солидный рывок в Чемпионской гонке совершила Ангелина Калинина, теперь она 16-я. Марта Костюк опустила на 25-ю позицию. В топ-40 присутствует еще одна украинка – Леся Цуренко.

Украинки в Чемпионской гонке WTA