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  4. Даяна Ястремская – Александра Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ролан Гаррос
22 мая 2023, 08:27 |
353
0

Даяна Ястремская – Александра Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации Ролан Гаррос

22 мая 2023, 08:27 |
353
0
Даяна Ястремская – Александра Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

22 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Александры Игнатик (Каданцу) из Румынии (№260 WTA). Встреча состоится пятым запуском на корте №3 после матча Цен – Ричард. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Марины Бассольс (№130 WTA) или Сачии Викери (№169 WTA).

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Александра Игнатик (Каданцу) Даяна Ястремская Алексей Крутых Дарья Снигур Катинка фон Дайхманн Ролан Гаррос 2023 Алекс Болт
Источник Sport.ua
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