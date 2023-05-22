Даяна Ястремская – Александра Игнатик. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 мая украинская теннисистка Даяна Ястремская (№144 WTA) начнет выступления в квалификации Открытого чемпионата Франции по теннису.

В первом раунде отбора украинка сразится против Александры Игнатик (Каданцу) из Румынии (№260 WTA). Встреча состоится пятым запуском на корте №3 после матча Цен – Ричард. Ориентировочное время начала встречи – 17:00 по Киеву.

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Ранее девушки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Марины Бассольс (№130 WTA) или Сачии Викери (№169 WTA).

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