ВИДЕО. Дубль Мбаппе. ПСЖ переиграл Осер и де-факто гарантировал себе титул
Парижане за 2 тура до конца впереди Ланса на 6 очков с разницей +50 против +34
21 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Франции.
С дублем Килиана Мбаппе ПСЖ переиграл Осер (2:1) и де-факто гарантировал себе титул.
Парижане за 2 тура до конца впереди Ланса на 6 очков, имея разницу мячей +50 против +34.
Ликвидировать 16 мячей на практике нереально, однако официальное празднование отложено на следующий тур.
Лига 1. 36-й тур, 21 мая
Осер – ПСЖ – 1:2
Голы: Синайоко, 51 – Мбаппе, 6, 8.
Другие матчи дня
- Аяччо – Ренн – 0:5
- Брест – Клермон – 2:1
- Ницца – Тулуза – 0:0
- Реймс – Анже – 2:2
- Труа – Страсбург – 1:1
- Лорьян – Ланс – 1:3
Турнирная таблица
Видео голов и обзор матчей
Осер – ПСЖ – 1:2
Аяччо – Ренн – 0:5
Брест – Клермон – 2:1
Ницца – Тулуза – 0:0
Реймс – Анже – 2:2
Труа – Страсбург – 1:1
Лорьян – Ланс – 1:3
События матча
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