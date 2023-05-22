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  4. ВИДЕО. Дубль Мбаппе. ПСЖ переиграл Осер и де-факто гарантировал себе титул
Чемпионат Франции
Аяччо
21.05.2023 14:00 – FT 0 : 5
Ренн
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
22 мая 2023, 06:55 | Обновлено 22 мая 2023, 08:02
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ВИДЕО. Дубль Мбаппе. ПСЖ переиграл Осер и де-факто гарантировал себе титул

Парижане за 2 тура до конца впереди Ланса на 6 очков с разницей +50 против +34

22 мая 2023, 06:55 | Обновлено 22 мая 2023, 08:02
441
0
ВИДЕО. Дубль Мбаппе. ПСЖ переиграл Осер и де-факто гарантировал себе титул
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

21 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Франции.

С дублем Килиана Мбаппе ПСЖ переиграл Осер (2:1) и де-факто гарантировал себе титул.

Парижане за 2 тура до конца впереди Ланса на 6 очков, имея разницу мячей +50 против +34.

Ликвидировать 16 мячей на практике нереально, однако официальное празднование отложено на следующий тур.

Лига 1. 36-й тур, 21 мая

Осер – ПСЖ – 1:2

Голы: Синайоко, 51 – Мбаппе, 6, 8.

Другие матчи дня

  • Аяччо – Ренн – 0:5
  • Брест – Клермон – 2:1
  • Ницца – Тулуза – 0:0
  • Реймс – Анже – 2:2
  • Труа – Страсбург – 1:1
  • Лорьян – Ланс – 1:3

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матчей

Осер – ПСЖ – 1:2

Аяччо – Ренн – 0:5

Брест – Клермон 2:1

Ницца – Тулуза – 0:0

Реймс – Анже – 2:2

Труа – Страсбург – 1:1

Лорьян – Ланс – 1:3

События матча

71’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ренн).
63’
Микаэль Альфонс (Аяччо) получает красную карточку.
40’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ренн).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Жереми Доку (Ренн).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Амин Гуири (Ренн).
14’
ГОЛ ! Мяч забил Баптист Сантамария (Ренн).
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Источник Sport.ua
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