ВИДЕО. Дубль Мбаппе. ПСЖ переиграл Осер и де-факто гарантировал себе титул

21 мая состоялись матчи 36-го тура чемпионата Франции.

С дублем Килиана Мбаппе ПСЖ переиграл Осер (2:1) и де-факто гарантировал себе титул.

Парижане за 2 тура до конца впереди Ланса на 6 очков, имея разницу мячей +50 против +34.

Ликвидировать 16 мячей на практике нереально, однако официальное празднование отложено на следующий тур.

Лига 1. 36-й тур, 21 мая

Осер – ПСЖ – 1:2

Голы: Синайоко, 51 – Мбаппе, 6, 8.

Другие матчи дня

Аяччо – Ренн – 0:5

Брест – Клермон – 2:1

Ницца – Тулуза – 0:0

Реймс – Анже – 2:2

Труа – Страсбург – 1:1

Лорьян – Ланс – 1:3

Турнирная таблица

Видео голов и обзор матчей

Осер – ПСЖ – 1:2

Аяччо – Ренн – 0:5

Брест – Клермон – 2:1

Ницца – Тулуза – 0:0

Реймс – Анже – 2:2

Труа – Страсбург – 1:1

Лорьян – Ланс – 1:3