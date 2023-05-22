Виктор СКРИПНИК: «Мы наиграли на один забитый мяч»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Виктор Скрипник прокомментировал победу над «Кривбассом» (1:0) в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

– Сложилось так, как сложилось. Не ожидали, что будет игра с большим количеством голов. Мы наиграли на один забитый мяч. Потом – как оно всегда и бывает – произошла реакция со стороны соперника, перешедшего на навалу. Мы отдали инициативу, начали больше играть «против» мяча. Думаю, мы вполне заслуживали этот гол. Когда результат положительный – он только прибавляет сил на следующие матчи.

Отмечу, что сейчас у нас два парня пропускают следующий тур – это Женя Павлюк и Сефери, поэтому будем смотреть, кем их заменить. Хорошо, что у «Ворсклы» хорошие молодые исполнители.

– Виктор Анатольевич, впереди межсезонье. Есть ли уже какие-то планы по будущему усилению? Какие позиции планируете укрепить и насколько бюджет клуба позволяет?

– Мы договорились, что до последней игры текущего чемпионата все будет выяснено. Мы сядем, поговорим и решим этот вопрос. Сейчас мы думаем о текущих делах. В среду – игра, в понедельник поезд, дальше – автобус. Перед глазами сейчас такая картина, а потом будем смотреть глобальнее.