Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ГОЛОДЮК: «Радоваться времени нет, через четыре дня Ингулец»
Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 03:21 | Обновлено 22 мая 2023, 03:48
4
0

Олег ГОЛОДЮК: «Радоваться времени нет, через четыре дня Ингулец»

Наставник «Металлиста 1925» – о победе над «Металлистом»

22 мая 2023, 03:21 | Обновлено 22 мая 2023, 03:48
4
0
Олег ГОЛОДЮК: «Радоваться времени нет, через четыре дня Ингулец»
ФК Металлист 1925. Олег Голодюк

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал победу над «Металлистом» (2:0) в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

– Олег Юрьевич, поздравляем с победой, какие первые впечатления после игры?
– Спасибо, наверное, пока переполняют эмоции. Надо немного отойти, ребята на поле оставили все силы. На сегодняшний день для нас главное было взять три очка, что мы и сделали успешно. Но имея преимущество, при счете 2:0 стали играть несколько спокойно, а такие матчи нужно доводить более спокойно до логического завершения.

Эмоции только положительные, как у нас, так и у ребят. Поблагодарили их за игру, в раздевалке позитив, но мы понимаем, что все еще впереди. Радоваться времени нет, за четыре дня у нас не менее важная игра с «Ингульцем».

– После вчерашних матчей клуб опустился в зону переходных матчей, это не давило на команду?
– Как видите, раз мы победили, показали довольно неплохую игру, значит, ребята справились. Все зависело от нас и все зависит от нас. Это самое главное. Чтобы не зависеть от результатов других команд, сейчас все в наших руках.

– Как влияло, что это было дерби?
– Дерби есть дерби. У меня было львовское дерби, когда был футболистом, то с нетерпением ждал эти матчи. Всегда эмоции, особенно хорошо, когда они приятные после победы.

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Качество игры не на том уровне, на котором хотели бы»
Источник: Шахтер стимулировал Колос на матч против Днепра-1, названа сумма
Рух – Львов – 2:0. 10-е поражение подряд и вылет с УПЛ. Видео голов и обзор
Олег Голодюк Металлист 1925 Металлист Харьков Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Металлист 1925 - Металлист пресс-конференция
Источник ФК Металлист 1925
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 22 мая 2023, 00:05 5
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Чемпионат мира в элитном дивизионе пройдет с 12 по 28 мая

АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
Футбол | 22 мая 2023, 00:40 1
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить

Ла Лига рассмотрит инцидент с расизмом во время матча в Валенсии

Это грабеж! Команда Ломаченко подаст апелляцию на результат боя с Хейни
Бокс | 21.05.2023, 09:45
Это грабеж! Команда Ломаченко подаст апелляцию на результат боя с Хейни
Это грабеж! Команда Ломаченко подаст апелляцию на результат боя с Хейни
ФОТО. Как они считали? Судейские записки боя Ломаченко и Хейни
Бокс | 21.05.2023, 09:10
ФОТО. Как они считали? Судейские записки боя Ломаченко и Хейни
ФОТО. Как они считали? Судейские записки боя Ломаченко и Хейни
Хейни победил Ломаченко по очкам и сохранил все свои пояса
Бокс | 21.05.2023, 07:45
Хейни победил Ломаченко по очкам и сохранил все свои пояса
Хейни победил Ломаченко по очкам и сохранил все свои пояса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
Забарный отыграл матч против МЮ, Эвертон забил важный гол на 90+9 минуте
20.05.2023, 19:07 12
Футбол
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
Калинина проиграла Рыбакиной первый сет и снялась с финала турнира в Риме
21.05.2023, 01:15 27
Теннис
Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича
Источник: ван Леувен летом может возглавить Шахтер вместо Йовичевича
21.05.2023, 10:45 58
Футбол
Манчестер Сити – чемпион Англии! Арсенал в гостях уступил аутсайдеру лиги
Манчестер Сити – чемпион Англии! Арсенал в гостях уступил аутсайдеру лиги
20.05.2023, 21:35 25
Футбол
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
ВИДЕО. Фу-у-у! Зрители освистали Хейни после того, как он толкнул Ломаченко
20.05.2023, 06:10 7
Бокс
Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ
Поражение со вкусом победы. Аль-Айн Реброва вышел в финал Кубка лиги ОАЭ
21.05.2023, 20:41
Футбол
Поединок Хейни – Ломаченко покажут бесплатно в Украине
Поединок Хейни – Ломаченко покажут бесплатно в Украине
20.05.2023, 13:31 5
Бокс
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
ФОТО. Драка началась до боя. Дуэль взглядов и взвешивание Ломаченко и Хейни
20.05.2023, 07:23 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности