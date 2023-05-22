Олег ГОЛОДЮК: «Радоваться времени нет, через четыре дня Ингулец»

Тренер харьковского «Металлиста 1925» Олег Голодюк прокомментировал победу над «Металлистом» (2:0) в матче 27-го тура украинской Премьер-лиги.

– Олег Юрьевич, поздравляем с победой, какие первые впечатления после игры?

– Спасибо, наверное, пока переполняют эмоции. Надо немного отойти, ребята на поле оставили все силы. На сегодняшний день для нас главное было взять три очка, что мы и сделали успешно. Но имея преимущество, при счете 2:0 стали играть несколько спокойно, а такие матчи нужно доводить более спокойно до логического завершения.

Эмоции только положительные, как у нас, так и у ребят. Поблагодарили их за игру, в раздевалке позитив, но мы понимаем, что все еще впереди. Радоваться времени нет, за четыре дня у нас не менее важная игра с «Ингульцем».

– После вчерашних матчей клуб опустился в зону переходных матчей, это не давило на команду?

– Как видите, раз мы победили, показали довольно неплохую игру, значит, ребята справились. Все зависело от нас и все зависит от нас. Это самое главное. Чтобы не зависеть от результатов других команд, сейчас все в наших руках.

– Как влияло, что это было дерби?

– Дерби есть дерби. У меня было львовское дерби, когда был футболистом, то с нетерпением ждал эти матчи. Всегда эмоции, особенно хорошо, когда они приятные после победы.