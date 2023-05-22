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Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 02:43 | Обновлено 22 мая 2023, 02:57
73
0

Илья ЗАБАРНЫЙ: «Хочу помочь в июне сборной Украины»

Защитник «Борнмута» – о планах на межсезонье

22 мая 2023, 02:43 | Обновлено 22 мая 2023, 02:57
73
0
Илья ЗАБАРНЫЙ: «Хочу помочь в июне сборной Украины»
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

20-летний украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 37-го тура АПЛ рассказал о восстановлении от травмы.

«Восстановление после повреждения было сложным. Я приехал сюда (прим. – в Англию) с травмой. Это был сложный момент, потому что я хотел играть. Я ждал своего шанса, тренировался и сейчас готов играть.

Я благодарен тренеру за доверие. Буду стараться показывать свой лучший футбол. «Борнмут» – очень хорошая команда. Это касается не только игроков, но и персонала и медиков. Во время моего восстановления врачи очень помогли мне. Я за это им очень благодарен.

Поединок против "МЮ" был важен в разрезе следующего сезона. Нам нужно улучшать нашу игру – это очень важно. Я хочу помочь в июне национальной сборной Украины. Хочу уже увидеться с ребятами и быть готовыми к этим матчам», - сказал Забарный.

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Илья Забарный Борнмут Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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