Илья ЗАБАРНЫЙ: «Хочу помочь в июне сборной Украины»

20-летний украинский защитник «Борнмута» Илья Забарный после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 37-го тура АПЛ рассказал о восстановлении от травмы.

«Восстановление после повреждения было сложным. Я приехал сюда (прим. – в Англию) с травмой. Это был сложный момент, потому что я хотел играть. Я ждал своего шанса, тренировался и сейчас готов играть.

Я благодарен тренеру за доверие. Буду стараться показывать свой лучший футбол. «Борнмут» – очень хорошая команда. Это касается не только игроков, но и персонала и медиков. Во время моего восстановления врачи очень помогли мне. Я за это им очень благодарен.

Поединок против "МЮ" был важен в разрезе следующего сезона. Нам нужно улучшать нашу игру – это очень важно. Я хочу помочь в июне национальной сборной Украины. Хочу уже увидеться с ребятами и быть готовыми к этим матчам», - сказал Забарный.