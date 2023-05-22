20.05.2023 17:00 – FT 1 : 1
Англия22 мая 2023, 01:58 | Обновлено 22 мая 2023, 03:19
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Ливерпуль – Астон Вилла – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Англии
22 мая 2023, 01:58 | Обновлено 22 мая 2023, 03:19
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В матче 37-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» на своем поле сыграл вничью с «Астон Виллой» со счетом 1:1.
События матча
89’
ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Джейкоб Рэмси (Астон Вилла).
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