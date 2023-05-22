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Испания
22 мая 2023, 01:23 | Обновлено 22 мая 2023, 01:50
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Винисиус ЖУНИОР: «Расизм в Ла Лиге – это норма»

Вингер «Реала» разочарован из-за оскорблений со стороны фанатов

22 мая 2023, 01:23 | Обновлено 22 мая 2023, 01:50
101
0
Винисиус ЖУНИОР: «Расизм в Ла Лиге – это норма»
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор повторно раскритиковал испанских болельщиков за проявления расизма во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).

Бразилец был удален в компенсированное время за участие в потасовке. Футболист заявил, что всю игру подвергался оскорблениям со стороны фанатов.

«Это уже не первый раз, не второй и не третий. Расизм в Ла Лиге – это норма. Все считают, что это нормально. Федерация не противится, поэтому никто не скрывает. Это очень печально. Эта лига когда-то принадлежала Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси. А сегодня ее поглотил расизм.

Испания — прекрасная нация, которая тепло меня приняла. Но она согласилась с образом расистской страны. Мне жаль испанцев, которые не согласны с этим. Но сегодня в Бразилии Испанию считают страной расистов. Подобное происходит каждую недель и этому нет оправдания. Я буду сильным и буду бороться с расизмом до конца», - написал Винисиус.

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Винисиус Жуниор расизм чемпионат Испании по футболу удаление с поля Валенсия скандал Реал Мадрид Ла Лига Валенсия - Реал
Источник Instagram
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