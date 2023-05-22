Винисиус ЖУНИОР: «Расизм в Ла Лиге – это норма»

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор повторно раскритиковал испанских болельщиков за проявления расизма во время матча 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).

Бразилец был удален в компенсированное время за участие в потасовке. Футболист заявил, что всю игру подвергался оскорблениям со стороны фанатов.

«Это уже не первый раз, не второй и не третий. Расизм в Ла Лиге – это норма. Все считают, что это нормально. Федерация не противится, поэтому никто не скрывает. Это очень печально. Эта лига когда-то принадлежала Роналдиньо, Роналдо, Криштиану и Месси. А сегодня ее поглотил расизм.

Испания — прекрасная нация, которая тепло меня приняла. Но она согласилась с образом расистской страны. Мне жаль испанцев, которые не согласны с этим. Но сегодня в Бразилии Испанию считают страной расистов. Подобное происходит каждую недель и этому нет оправдания. Я буду сильным и буду бороться с расизмом до конца», - написал Винисиус.