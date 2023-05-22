Источник: Шахтер стимулировал Колос на матч против Днепра-1, названа сумма
Футбольный журналист сообщил о сумме в 150 тысяч долларов
Футбольный журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке, заявил, что «Шахтер» стимулировал «Колос» на матч УПЛ против «Днепра-1» (1:2).
«Стимулирование в нашем чемпионате есть только с одной стороны. «Днепр-1» не стимулирует соперников «Шахтера».
Ранее «Шахтер» стимулировал «Львов» на игру против «Днепра-1». Тогда была сумма 75 тысяч долларов.
А теперь «Шахтер» стимулировал «Колос» на матч с «Днепром-1». Сумма равна 150 тысяч долларов. То есть, каждый игрок, вышедший на поле, получил бы десятку [в случае позитивного результата]».
За три тура до финиша УПЛ «Шахтер» опережает «Днепр-1» на два очка. Лидеры встретятся между собой в предпоследнем туре.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Американский боксер прокомментировал поединок Девин Хейни – Василий Ломаченко
Чемпионский бой состоялся в Лас-Вегасе на арене MGM Grand