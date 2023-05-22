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Украина. Премьер лига
22 мая 2023, 00:59 | Обновлено 22 мая 2023, 01:28
338
0

Источник: Шахтер стимулировал Колос на матч против Днепра-1, названа сумма

Футбольный журналист сообщил о сумме в 150 тысяч долларов

22 мая 2023, 00:59 | Обновлено 22 мая 2023, 01:28
338
0
Источник: Шахтер стимулировал Колос на матч против Днепра-1, названа сумма
УПЛ

Футбольный журналист Михаил Спиваковский в программе ТаТоТаке, заявил, что «Шахтер» стимулировал «Колос» на матч УПЛ против «Днепра-1» (1:2).

«Стимулирование в нашем чемпионате есть только с одной стороны. «Днепр-1» не стимулирует соперников «Шахтера».

Ранее «Шахтер» стимулировал «Львов» на игру против «Днепра-1». Тогда была сумма 75 тысяч долларов.

А теперь «Шахтер» стимулировал «Колос» на матч с «Днепром-1». Сумма равна 150 тысяч долларов. То есть, каждый игрок, вышедший на поле, получил бы десятку [в случае позитивного результата]».

За три тура до финиша УПЛ «Шахтер» опережает «Днепр-1» на два очка. Лидеры встретятся между собой в предпоследнем туре.

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стимулирование соперников Днепр-1 - Колос Украинская Премьер-лига Михаил Спиваковский ТаТоТаке чемпионат Украины по футболу Днепр-1 Колос Ковалевка Шахтер Донецк Днепр-1 - Львов Львов
Источник ТаТоТаке
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