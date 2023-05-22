21.05.2023 17:15 – FT 3 : 0
Испания22 мая 2023, 06:23 | Обновлено 22 мая 2023, 06:46
14
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ВИДЕО. Борьба за еврокубки. Севилья и Бетис завершили дерби миром
Мадридский Атлетико нанес поражение Осасуне, Эспаньол взял три очка
22 мая 2023, 06:23 | Обновлено 22 мая 2023, 06:46
14
0
21 мая состоялись матчи 35-го тура чемпионата Испании.
Севилья и Бетис завершили дерби миром (0:0).
Мадридский Атлетико нанес поражение Осасуне, Эспаньол взял три очка.
Ла Лига. 35-й тур, 21 мая
Райо Вальекано – Эспаньол – 1:2
Атлетико – Осасуна – 3:0
Севилья – Бетис – 0:0
События матча
82’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
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