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Чемпионат Испании
Атлетико Мадрид
21.05.2023 17:15 – FT 3 : 0
Осасуна
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Испания
22 мая 2023, 06:23 | Обновлено 22 мая 2023, 06:46
14
0

ВИДЕО. Борьба за еврокубки. Севилья и Бетис завершили дерби миром

Мадридский Атлетико нанес поражение Осасуне, Эспаньол взял три очка

22 мая 2023, 06:23 | Обновлено 22 мая 2023, 06:46
14
0
ВИДЕО. Борьба за еврокубки. Севилья и Бетис завершили дерби миром
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая состоялись матчи 35-го тура чемпионата Испании.

Севилья и Бетис завершили дерби миром (0:0).

Мадридский Атлетико нанес поражение Осасуне, Эспаньол взял три очка.

Ла Лига. 35-й тур, 21 мая

Райо Вальекано – Эспаньол – 1:2

Атлетико – Осасуна – 3:0

Севилья – Бетис – 0:0

События матча

82’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Корреа (Атлетико Мадрид).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Сауль Ньигес (Атлетико Мадрид).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Янник Феррейра-Карраско (Атлетико Мадрид).
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Источник Sport.ua
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