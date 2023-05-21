WTA21 мая 2023, 19:20 |
613
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КАЛИНИНА: «Когда я начинаю думать о рейтинге, у меня возникают проблемы»
Украинская теннисистка – о своих целях
21 мая 2023, 19:20 |
613
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина рассказала о своих целях после финала на турнире WTA 1000 в Риме.
«У меня нет ожиданий. У меня есть цели касательно игры, но никаких амбиций в плане очков и рейтинга. Когда я начинаю об этом думать, у меня возникают проблемы.
Я стараюсь сосредотачиваться на игре и на том, что мне нужно улучшать. А улучшать нужно много. Нужно много работать», – сказала Калинина.
С понедельника Калинина дебютирует в топ-25 мирового рейтинга.
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