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ATP
21 мая 2023, 16:24 | Обновлено 21 мая 2023, 16:25
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0

Сачко пробился в основу турнира ATP 250 в Женеве

Виталий в финале квалификации обыграл соперника из Италии

21 мая 2023, 16:24 | Обновлено 21 мая 2023, 16:25
100
0
Сачко пробился в основу турнира ATP 250 в Женеве
ATP. Виталий Сачко

Украинский теннисист Виталий Сачко (№282 ATP) успешно преодолел квалификацию на грунтовом турнире ATP 250 в Женеве.

В финале квалификации Виталий в двух сетах обыграл третьего сеяного Алессандро Джанесси из Италии (№282 ATP)

Женева. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина, 6) – Алессандро Джанесси (Италия, 3) – 7:5, 6:2

В предыдущем матче Сачко остановил украинца Илью Марченко.

В первом круге основы Виталий сыграет против седьмого сеяного Бернабе Сапаты Миральеса из Испании.

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Виталий Сачко Алессандро Джанесси ATP Женева
Источник Sport.ua
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