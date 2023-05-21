Сачко пробился в основу турнира ATP 250 в Женеве

Украинский теннисист Виталий Сачко (№282 ATP) успешно преодолел квалификацию на грунтовом турнире ATP 250 в Женеве.

В финале квалификации Виталий в двух сетах обыграл третьего сеяного Алессандро Джанесси из Италии (№282 ATP)

Женева. Финал квалификации

Виталий Сачко (Украина, 6) – Алессандро Джанесси (Италия, 3) – 7:5, 6:2

В предыдущем матче Сачко остановил украинца Илью Марченко.

В первом круге основы Виталий сыграет против седьмого сеяного Бернабе Сапаты Миральеса из Испании.