Сачко пробился в основу турнира ATP 250 в Женеве
Виталий в финале квалификации обыграл соперника из Италии
Украинский теннисист Виталий Сачко (№282 ATP) успешно преодолел квалификацию на грунтовом турнире ATP 250 в Женеве.
В финале квалификации Виталий в двух сетах обыграл третьего сеяного Алессандро Джанесси из Италии (№282 ATP)
Женева. Финал квалификации
Виталий Сачко (Украина, 6) – Алессандро Джанесси (Италия, 3) – 7:5, 6:2
В предыдущем матче Сачко остановил украинца Илью Марченко.
В первом круге основы Виталий сыграет против седьмого сеяного Бернабе Сапаты Миральеса из Испании.
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