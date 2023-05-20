Молодость vs опыт. Сачко обыграл Марченко в украинском дерби в Женеве

В субботу, 20 мая, состоялся матч первого раунда квалификации к грунтовому турниру серии АТР 250 в Женеве (Швейцария) между украинскими теннисистами Виталием Сачко (АТР 282) и Ильей Марченко (АТР 321).

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 25-летнего Виталия. Поединок длился 1 час и 20 минут.

ATP 250 Женева. Грунт. Квалификация

Илья Марчено (Украина) – Виталий Сачко (Украина) – 5:7, 2:6

35-летний Илья не смог навязать борьбу Сачко во второй партии, ни разу не сделав брейк.

В финале отбора к соревнования в Женеве Сачко сыграет с Алессандро Джаннесси (АТР 230) из Италии.