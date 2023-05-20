Молодость vs опыт. Сачко обыграл Марченко в украинском дерби в Женеве
Виталий выиграл у Ильи в двух сетах на старте отбора к турниру АТР 250
В субботу, 20 мая, состоялся матч первого раунда квалификации к грунтовому турниру серии АТР 250 в Женеве (Швейцария) между украинскими теннисистами Виталием Сачко (АТР 282) и Ильей Марченко (АТР 321).
Игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 25-летнего Виталия. Поединок длился 1 час и 20 минут.
ATP 250 Женева. Грунт. Квалификация
Илья Марчено (Украина) – Виталий Сачко (Украина) – 5:7, 2:6
35-летний Илья не смог навязать борьбу Сачко во второй партии, ни разу не сделав брейк.
В финале отбора к соревнования в Женеве Сачко сыграет с Алессандро Джаннесси (АТР 230) из Италии.
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