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  4. Молодость vs опыт. Сачко обыграл Марченко в украинском дерби в Женеве
ATP
20 мая 2023, 18:24 |
181
0

Молодость vs опыт. Сачко обыграл Марченко в украинском дерби в Женеве

Виталий выиграл у Ильи в двух сетах на старте отбора к турниру АТР 250

20 мая 2023, 18:24 |
181
0
Молодость vs опыт. Сачко обыграл Марченко в украинском дерби в Женеве
Instagram. Виталий Сачко

В субботу, 20 мая, состоялся матч первого раунда квалификации к грунтовому турниру серии АТР 250 в Женеве (Швейцария) между украинскими теннисистами Виталием Сачко (АТР 282) и Ильей Марченко (АТР 321).

Игра завершилась со счетом 7:5, 6:2 в пользу 25-летнего Виталия. Поединок длился 1 час и 20 минут.

ATP 250 Женева. Грунт. Квалификация

Илья Марчено (Украина) – Виталий Сачко (Украина) – 5:7, 2:6

35-летний Илья не смог навязать борьбу Сачко во второй партии, ни разу не сделав брейк.

В финале отбора к соревнования в Женеве Сачко сыграет с Алессандро Джаннесси (АТР 230) из Италии.

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Виталий Сачко Илья Марченко ATP Женева
Источник Sport.ua
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