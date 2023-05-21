Ролан Гаррос21 мая 2023, 14:50 |
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Маррей вслед за Надалем снялся с Ролан Гаррос
Британца заменит Маттео Арнальди из Италии
21 мая 2023, 14:50 |
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Бывший лидер мирового тенниса Энди Маррей пропустит Открытый чемпионат Франции по теннису.
Его место в основной сетке Ролан Гаррос 2023 займет Маттео Арнальди из Италии. После 2017 года британец лишь раз играл на грунтовом мейджоре.
Ранее стало известно, что Ролан Гаррос пропустит и Рафаэль Надаль, который взял паузу на несколько месяцев.
Основная сетка турнира стартует 28 мая.
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