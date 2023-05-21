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  4. Маррей вслед за Надалем снялся с Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
21 мая 2023, 14:50 |
152
0

Маррей вслед за Надалем снялся с Ролан Гаррос

Британца заменит Маттео Арнальди из Италии

21 мая 2023, 14:50 |
152
0
Маррей вслед за Надалем снялся с Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового тенниса Энди Маррей пропустит Открытый чемпионат Франции по теннису.

Его место в основной сетке Ролан Гаррос 2023 займет Маттео Арнальди из Италии. После 2017 года британец лишь раз играл на грунтовом мейджоре.

Ранее стало известно, что Ролан Гаррос пропустит и Рафаэль Надаль, который взял паузу на несколько месяцев.

Основная сетка турнира стартует 28 мая.

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Энди Маррей Ролан Гаррос 2023 Маттео Арнальди
Источник Twitter
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