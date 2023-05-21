Маррей вслед за Надалем снялся с Ролан Гаррос

Бывший лидер мирового тенниса Энди Маррей пропустит Открытый чемпионат Франции по теннису.

Его место в основной сетке Ролан Гаррос 2023 займет Маттео Арнальди из Италии. После 2017 года британец лишь раз играл на грунтовом мейджоре.

Ранее стало известно, что Ролан Гаррос пропустит и Рафаэль Надаль, который взял паузу на несколько месяцев.

Основная сетка турнира стартует 28 мая.